Incendio in un’azienda di ortaggi a Marigliano, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Fiamme in un’area adibita a deposito di bancali: l’incendio ha riguardato un’azienda che si occupa della commercializzazione di ortaggi. Non ci sono feriti.

Grosso incendio nella notte all'interno di uno stabilimento di Marigliano: le fiamme sono scoppiate all'interno di un’azienda che si occupa della commercializzazione di ortaggi, a quanto pare in un'area di deposito di bancali. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco dopo una notte di intervento: non si registrano feriti, dal momento che l'incendio è avvenuto in piena notte quando nello stabilimento non c'erano fortunatamente lavoratori. I vigili del fuoco di Nola sono riusciti a domare le fiamme, mentre i carabinieri della Stazione di Marigliano sono intervenuti per coordinare i rilievi e le indagini.