Festa scudetto Napoli, il percorso del bus scoperto il 26 maggio: varchi, orari e dove passa

A cura di Pierluigi Frattasi

Partiranno dal Molo Luise di Mergellina alle 15 di lunedì 26 maggio i due bus scoperti con a bordo i calciatori del Napoli, vincitori del quarto scudetto azzurro, affiancati dal patròn Aurelio De Laurentiis, dal mister Antonio Conte e dallo showman Stefano De Martino. La squadra azzurra arriverà dal mare, su un aliscafo della compagnia di navigazione Snav, Gruppo Msc, che è sponsor ufficiale del Napoli, e dà lì saliranno sui bus. La sfilata celebrativa è lunga 2,5 km e va da Molo Luise a piazza Vittoria.

I pullman di due piani, di cui l'ultimo scoperto, viaggeranno su via Caracciolo, lato pista ciclabile, in un corridoio recintato da alte transenne anti-scavalco. Dietro, troveranno posto circa 90mila spettatori. Si calcola una presenza di circa 200mila persone sul lungomare. Per gli altri che non riusciranno a trovare un posto in prima fila, sono stati allestiti 4 maxi-schermi, ai margini del percorso.

I varchi per gli spettatori

Da dove si entra? L'area dello spettacolo è molto ampia e abbraccia tutto il lungomare. Il piano traffico prevede strade vietate alle auto da piazza Municipio a via Posillipo, compresa la Riviera di Chiaia. Si arriverà ai margini del percorso, quindi, a piedi. Sono stati previsti quattro varchi per i pedoni, che saranno presidiati da steward e forze dell'ordine (oltre mille unità), dotati di conta-persone:

piazza Vittoria

via Riviera di Chiaia

via Giordano Bruno

piazza Sannazaro

Ci saranno, poi, 4 maxi-schermi: il più grandi di 50 metri quadrati, un altro di 40 metri quadrati e due di 20 metri quadrati ciascuno che saranno posizionati in altri punti strategici:

piazza Sannazaro,

via Partenope (altezza ex sede Università Parthenope)

Largo Sermoneta

piazza San Pasquale

Saranno installati 300 bagni chimici donne/uomini e 20 bagni chimici per diversamente abili.

La diretta Tv su Rai 2

L'evento sarà trasmesso anche in diretta Tv, su Rai 2, a cura di Rai Sport. L'inviato di Rai Sport sul pullman azzurro sarà Giacomo Capuano, mentre in studio a Roma Francesca Spaziani Testa coordinerà il lavoro e in città degli inviati della TgR Campania e di RaiNews 24. Rai Italia aprirà domani una finestra, collegandosi con i colleghi di Rai Sport all'interno dello spazio in diretta di Casa Italia.

Soddisfatto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari: "Sono molto soddisfatto della decisione della Rai di trasmettere, in diretta per due ore, le immagini dei festeggiamenti. Ma faccio comunque appello a tutti coloro che scenderanno in piazza per essere accanto ai calciatori del Napoli ad essere responsabili. Napoli sta dimostrando di essere a livello istituzionale una grande squadra".