Bus scoperto del Napoli lunedì 26 per la festa scudetto: orari, strade chiuse e maxi-schermi in piazza

A cura di Pierluigi Frattasi

La festa del quarto Scudetto a Napoli andrà in scena lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 15 alle 17.30. Due bus scoperti, con a bordo la squadra azzurra, avranno i loghi del Calcio Napoli e del Comune di Napoli, e sfileranno sul Lungomare di via Caracciolo, dal Molo Luise di Mergellina a piazza Vittoria.

Piano traffico con le strade chiuse per le giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Il Lungomare e Chiaia saranno blindati e chiusi alla circolazione, massima allerta soprattutto per il bus scoperto con gli eroi dell'impresa sportiva: da Lukaku a McTominay, da mister Antonio Conte al presidente Aurelio de Laurentiis. All'esterno della zona interdetta saranno realizzate vie di fuga, "zone calme" e aree raccolta della folla. La Galleria Laziale, che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro a Mergellina, sarà pedonalizzata e chiusa alle auto dalle 6 del mattino di lunedì 26 maggio. Metro Linea 1 e funicolari funzioneranno h24.

Come sarà la sfilata dei pullman scoperti su via Caracciolo

I pullman circoleranno su una sola corsia, in un corridoio recintato con transenne grizzly alte oltre 2 metri, e barriere di ferro e cemento orsogrill anti-ribaltamento, per impedire qualsiasi possibilità di scavalcare. Il percorso sarà lungo 2,5 km, e comprenderà il tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro, e piazza Vittoria.

Il percorso dei bus sarà circoscritto ad un’unica carreggiata di via Caracciolo inclusa la pista ciclabile. All’esterno sarà allestita un’area transennata dove si disporrà la folla che assiste alla sfilata.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione tra il Municipio ed il club azzurro, guidato dal patròn Aurelio De Laurentiis. Lavori affidati alla società Onset Srl di Milano, per 169mila euro.

Show trasmesso in diretta tv

L'evento sarà trasmesso anche in diretta Tv. L’evento inizierà puntuale alle ore 15,00 di lunedì 26 maggio, mentre le operazioni di allestimento inizieranno la mattina di domenica 25 maggio, con il posizionamento delle transenne sulla pista ciclabile.

Sul Lungomare 90mila posti

L'ingresso all'area dello show sarà contingentato, con blocchi all'ingresso e strumenti conta-persone. Si prevede una capienza di 90mila spettatori lungo il percorso. Mentre saranno posizionati 4 maxi-schermi per consentire anche al pubblico che non riuscirà ad accedere all’area dedicata di vedere lo spettacolo.

Dove saranno i quattro maxi-schermi il 26 maggio

Ci saranno 4 maxi-schermi, dei quali uno di 50 mq, uno di 40 mq e due di 20 mq. Ecco dove saranno:

piazza Sannazzaro,

via Partenope, altezza ex sede Università Parthenope,

Largo Sermoneta

piazza San Pasquale

La Società Sportiva Calcio Napoli dovrà garantire la realizzazione del circuito, l’impiego delle unità di stewarding e la trasmissione in diretta della sfilata. Il Comune, invece, dovrà farsi carico della realizzazione dell’area di accoglienza del pubblico, del servizio di gestione integrata della safety e security dei festeggiamenti e dei maxi-schermi. Il piano sanitario sarà predisposto ed attuato dal 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Saranno, poi, installati 300 bagni chimici donne e uomini e 20 bagni chimici per diversamente abili. La pulizia, al termine dello spettacolo, sarà affidata ad Asìa Napoli.

L'ordinanza con il piano traffico

Il Comune ha preparato l'ordinanza 364 con il piano traffico, in collaborazione con la Questura, ci saranno strade chiuse e divieti, per le giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Il dispositivo prevede di istituire:

A) per il giorno di domenica 25 maggio 2025:

1. dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Anton Dohrn eccetto i veicoli impegnati per l’allestimento e il disallestimento dell’evento;

2. dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze la sospensione del percorso di mobilità ciclistica da piazza della Repubblica a piazza Vittoria;

3. dalle ore 06:00 fino a cessate esigenze il divieto di transito su via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria;

B) per il giorno lunedì 26 maggio 2025:

1. dalle ore 6.00 fino e a cessate esigenze il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale;

2. dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata in:

a) via Francesco Caracciolo e relative traverse;

b) via Chiatamone, dall'intersezione con via Ugo Foscolo all'intersezione con via Giorgio Arcoleo;

c) via Domenico Morelli;

d) via Vannella Gaetani

e) via Nicolò Tommaseo;

f) vico Satriano;

g) vico Ischitella;

h) via Riviera di Chiaia;

i) piazza San Pasquale;

j) via Giosuè Carducci, dall'intersezione con piazza San Pasquale all'intersezione con via Vincenzo Cuoco;

k) via San Pasquale, dall'intersezione con via Vincenzo Cuoco all'intersezione con piazza San Pasquale;

l) via Mergellina

m) largo Sermoneta

n) piazza della Repubblica;

o) piazza Vittoria;

p) piazza Sannazaro;

q) viale Antonio Gramsci;

r) via Giorgio Arcoleo;

s) via Ugo Foscolo

t) via Giambattista Pergolesi

u) via Ferdinando Galiani;

v) via Tommaso Campanella

w) via Partenope;

3. dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

a) piazza Vittoria;

b) piazza San Pasquale;

c) via Alessandro Dumas Padre;

d) tutte strade e piazze interessate dal percorso dell’evento;

4. dalle ore 9.00 fino e a cessate esigenze il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, i veicoli diretti al Consolato USA e i veicoli impegnati nel vertice Nato in:

a) via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta;

b) rampe Sant’Antonio;

c) largo Sermoneta;

d) via Mergellina;

e) via Francesco Caracciolo

f) via Partenope

g) via Nazario Sauro;

h) via Ammiraglio Ferdinando Acton;

i) galleria Vittoria;

j) via Giorgio Arcoleo;

k) piazza Vittoria;

l) via Giosuè Carducci

m) via Riviera di Chiaia;

n) via Piedigrotta

o) piazza Sannazaro;

p) viale Antonio Gramsci;

q) viale Anton Dohrn;