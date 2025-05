video suggerito

Scuole chiuse a Napoli lunedi 26 per la festa scudetto, ma solo in alcune zone In occasione della festa col bus scoperto e i calciatori azzurri “freschi” di scudetto, provvedimento di sospensione delle attività didattiche. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli ci saranno scuole chiuse lunedì 26 maggio 2025 in occasione dei festeggiamenti il quarto scudetto della SSC Napoli. Lunedì pomeriggio, infatti, ci sarà l'evento col bus scoperto e i calciatori protagonisti dell'impresa sportiva che venerdì sera ha fatto letteralmente impazzire tutti i napoletani residenti in città e nel resto del mondo.

La chiusura delle scuole arriva da un'ordinanza sindacale firmata oggi dal sindaco Gaetano Manfredi, coi poteri che ha in merito a ordine pubblico e sicurezza della cittadinanza. L'atto dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti pubblici e privati – compresi gli asili nido – ricadenti nell’area coinvolta dall'evento di lunedì. Si tratta quini di un provvedimento limitato solo ad alcune zone. Infatti la sospensione della didattica sarà solo nella Municipalità 1 che comprende i quartieri Chiaia, San Ferdinando e Posillipo.

La decisione arriva in previsione della sfilata celebrativa dei calciatori azzurri, attesa per lunedì mattina a bordo di un pullman scoperto proprio lungo il tratto del Lungomare compreso tra via Sannazaro e piazza Vittoria. «L’evento, ritenuto di particolare rilevanza pubblica, comporterà già dalle ore 6 restrizioni al traffico e chiusure stradali, come indicato in una precedente ordinanza dirigenziale (n. 364/2025)».

Il Comune ha quindi motivato la chiusura con la necessità di «tutelare la sicurezza e l’incolumità di studenti, personale scolastico e cittadini» evitando disagi legati alla viabilità e alla logistica dei servizi scolastici. «Il provvedimento è stato adottato – si legge nell'atto – sentiti l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, l’assessore all’Istruzione e i dirigenti competenti».