Come sarà la Festa scudetto di Napoli: bus scoperto coi calciatori e 2 giorni di eventi In caso di vittoria del quarto scudetto venerdì, ci sarà una doppia festa per i tifosi azzurri: una la sera stessa all'interno dello stadio Maradona; un'altra, domenica o lunedì, con la sfilata dei calciatori a bordo del bus scoperto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ipotesi doppia festa a Napoli in caso di vittoria dello scudetto nell’ultima partita di campionato con il Cagliari. Venerdì 23 maggio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, nell’eventualità della vittoria dei partenopei, il piano prevede uno spettacolo subito dopo la partita all’interno dello stadio, che sarà gestito interamente dal calcio Napoli di Aurelio de Laurentiis, così come avvenne già nel 2023. Un secondo evento, la festa istituzionale organizzata dal Comune, invece dovrebbe avvenire nel pomeriggio di domenica o di lunedì, previa autorizzazione della Questura e della Prefettura di Napoli. In quest’occasione ci sarà il bus scoperto con i calciatori del Napoli, probabilmente, che percorrerà il lungomare per 3 km, dal mollo Luise a Piazza Vittoria.

Piano traffico venerdì: strade chiuse

È questo l’esito dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di oggi alla Prefettura di Napoli, con il prefetto Michele di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi e i rappresentanti del calcio Napoli. Venerdì ci sarà un’ordinanza simile a quella di domenica scorsa. Sarà istituita la zona azzurra, ossia una zona all’interno della quale non potranno circolare le auto, ma si potrà passare soltanto a piedi, che comprenderà il lungomare parte del centro storico, ma sarà più ristretta rispetto al dispositivo della scorsa domenica, in quanto dovrà consentire comunque ai napoletani di potersi recare allo stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento sarà reso noto nelle prossime ore l’ipotesi è che comunque possa partire prima della precedente ordinanza, quindi già nel primo pomeriggio, attorno alle 16, e non alle 20.

Il sindaco Manfredi spiega la festa scudetto del Napoli

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oggi, al termine del vertice in prefettura, ha spiegato: "Stiamo lavorando, è un’organizzazione complessa che richiede la partecipazione dei tanti, un impegno forte da parte delle forze dell’ordine, di tutte quelle che sono le istituzioni. In campo per la sicurezza ci saranno migliaia di uomini. Una macchina complessa. Per ora stiamo mettendo in campo il massimo impegno proprio perché vogliamo garantire la libertà di esprimersi dei tifosi e dei cittadini, però anche la sicurezza. Abbiamo parlato anche del bus scoperto, ma il programma definitivo verrà annunciato tra un po’ di tempo".

Il primo cittadino ha spiegato che, venerdì, potrebbe essere riproposta l'ordinanza già adottata domenica scorsa, con piano traffico e strade chiuse. "Sì, stiamo valutando anche quello – ha detto Manfredi – stiamo valutando se limitare l’area o renderla tutta pedonale. Per venerdì sarà pronto il dispositivo. Non ci sarà la chiusura totale delle strade, ma ci saranno delle aree chiuse, perché vogliamo fare in modo che le persone che godono dei maxi schermi, dove ci sarà la proiezione della partita possano fruirne in piena sicurezza, quindi con una mobilità pedonale".

"Il prefetto si è impegnato con Ferrovie dello Stato a fare in modo che la metro Linea 2, al di là dello sciopero, sia perfettamente efficiente. Stiamo lavorando con la Questura per garantire una mobilità, però proteggere le zone dove ci sono i tifosi che siano tutte pedonali" ha concluso poi il sindaco, in riferimento allo sciopero dei trasporti di venerdì 23 maggio che potrebbe bloccare la Linea 2 della metro cittadina, che serve proprio la zona dello stadio Maradona.