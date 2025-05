video suggerito

Orari dei mezzi pubblici per Napoli-Cagliari e festa scudetto 23 maggio: metro e funicolari non stop per 5 giorni Corse non stop di Metro Linea 1 e funicolari per 5 giorni, dal 23 al 27 maggio, in caso di vittoria dello scudetto del Napoli. Corse fino alle 4 di notte per la metro Linea 2. Cumana e Metro Piscinola-Aversa fino alle 2. Tutti gli orari dei mezzi pubblici per Napoli-Cagliari del 23 maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 e Funicolari non stop h24 per 5 giorni, dal 23 al 27 maggio, in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Metro Linea 2 fino alle ore 4,00 di notte, venerdì 23 maggio 2025, in occasione della partita Napoli-Cagliari che potrebbe assegnare lo scudetto del Campionato di Calcio di Serie A 2024-'25. Misure per consentire spostamenti più agevoli ai cittadini, evitando di prendere l'auto, visto che la città sarà parzialmente chiusa alla circolazione a causa dell'istituzione della "Zona Azzurra" e della pedonalizzazione di alcune strade. Si prevede un grande afflusso di persone in città, dove sono stati installati 3 maxi-schermi in piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

Al termine della partita, se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, la Prefettura ha ipotizzato la possibilità che migliaia di persone possano riversarsi in centro per i festeggiamenti spontanei. Per l'occasione sarà attivato un preciso dispositivo di pubblica sicurezza, che prevede l'impiego di 1.500 unità delle forze dell'ordine. Ci saranno 85 varchi per i controlli. In quest'ottica, si è deciso, di concerto con le aziende di trasporto pubblico, di potenziare le corse di vari mezzi, come metro e funicolari. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto anche la precettazione per i lavoratori della Metropolitana Linea 2, gestita da Fs, che avevano programmato uno sciopero per il 23 maggio. Il metrò non solo non chiuderà, ma farà orario prolungato.

Di seguito gli orari di tutti i mezzi pubblici per venerdì 23 maggio 2025.

Gli orari della metro Linea 1 e Linea 2 per venerdì 23 maggio

Metro Linea 1 e Funicolari

Linea 1 e Funicolari – non stop h24 – venerdì 23, sabato 24, domenica 25, lunedì 26 e martedì 27

Bus in servizio h24 sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 (normale venerdì salvo diversa disposizione di traffico)

Parcheggi aperti h24 (tranne Piscinola e Chiaiano)

Metro Linea 2

Sulla linea Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra corse metropolitane della Linea 2 fino alle ore 4,00, dopo il match di Serie A Napoli – Cagliari, oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. L’offerta prevede 55 collegamenti con una disponibilità di posti pari a circa 27mila posti.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour, Napoli Montesanto e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22,30.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Cumana, Circumflegrea e Metro Piscinola-Aversa, corse fino alle 2:00

L'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, comunica che è stato disposto il prolungamento orario fino alle ore 2.00 del 24 maggio dei servizi ferroviari delle linee flegree, Cumana e Circumflegrea, e della Metropolitana Piscinola/Scampia-Aversa, con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse previste normalmente. Il servizio riprenderà poi alle ore 5,00 del mattino sulle flegree ed alle ore 6,00 sulla linea metropolitana.

Il dispositivo per le linee flegree Cumana e Circumflegrea sarà ulteriormente potenziato rispetto a quello attuato in occasione delle partite serali allo Stadio Maradona, con corse fino alle ore 2:00 circa del giorno 24 maggio 2025

La linea metropolitana Piscinola-Aversa effettuerà prolungamento dalle ore 22:00 alle ore 02:15 circa del giorno 24 maggio con corse ogni 15 minuti a partire dalle ore 17:00

Cumana

I treni in partenza da Bagnoli alle ore 19:47 – 20:17 e 20:47 prolungheranno la corsa fino a Montesanto.

I treni delle ore 22:06 e 22:30 da Torregaveta sono soppressi. Verranno effettuati treni straordinari con partenza alle ore 22:08 e 22:38 che effettueranno servizio con prolungamento fino a Montesanto.

Proseguirà servizio straordinario.

Proseguirà servizio straordinario. Da Mostra per Bagnoli: partenze da Mostra per Bagnoli alle ore 20:40 – 21:10 – 21:40 – 22:10 – 22:40 – 23:10 – 23:40 – 00:10 – 00:40- 00:55- 01:10

Da Mostra per Torregaveta: partenze da Mostra per Torregaveta alle ore 22:25 – 22:55 – 23:25- 23:55 – 00:25 – 00:25.

Da Mostra per Montesanto: partenze da Mostra per Montesanto alle ore 19:53 – 20:23 – 20:53 – 21:23- 21:53 – 22:23 – 22:39 – 22:53 – 23:09 – 23:23 – 23:39 – 23:53 – 00:09 – 00:23 –00:39 – 00:53 – 01:09 – 01:23 – 01:39

Da Mostra per Fuorigrotta: partenze da Mostra per Fuorigrotta alle ore – 01:47 – 01:56

Circumflegrea

Partenze da Montesanto per Licola: 21:36 – 22:00 – 22:24 – 22:48 – 23:12 – 23:36 – 00:00 – 00:24 – 00:48 limita a Quarto.

Partenze da Licola per Montesanto 21:56 – 22:20 – 22:44 – 23:08 – 23:32 – 23:56 – 00:20 – 00:44 – 01:08 – 00:22 limita a Quarto.

Metro Piscinola-Aversa

La linea metropolitana Piscinola-Aversa effettuerà prolungamento dalle 22:00 fino alle ore 02:15 circa, con corse ogni 15 minuti a partire dalle ore 17:00.

Il servizio riprenderà poi alle ore 5 del mattino sulle flegree ed alle ore 6 sulla linea metropolitana