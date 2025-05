video suggerito

Bus scoperto per lo Scudetto del Napoli, chiuse le fermate della metro Amedeo e Mergellina Chiusa anche la funicolare di Mergellina. Tutto pronto per il bus scoperto, con il quale verrà celebrata la chiusura della stagione e la vittoria dello Scudetto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In vista del bus scoperto con il quale il Calcio Napoli festeggerà ufficialmente il suo quarto Scudetto, domani le stazioni della metropolitana di Piazza Amedeo e di Mergellina resteranno chiuse, così come la Funicolare di Mergellina, a partire dalle 16 e fino a fine festeggiamenti: lo ha reso noto la Prefettura di Napoli, con una note ufficiale, "in considerazione della circostanza che, nell' occasione, è prevedibile una cospicua presenza di persone festanti nell’area cittadina, molte delle quali provenienti dalle località periferiche e dalla provincia che, al termine dei sfilata programmata, defluiranno massicciamente presso le più vicine fermate dl trasporto pubblico e al fine di decongestionare il flusso di presenze di tifosi nell’area di riferimento".

La sfilata partirà, con due bus scoperti, dal porto di Mergellina fino a piazza Vittoria attorno alle 15 del pomeriggio: nonostante il giorno feriale, è facilmente ipotizzabile che si possano rivedere scene e numeri come quelli visti già nella notte di venerdì con la vittoria dello Scudetto, per di più in un'area molto più ristretta, "chiusa" da un lato dal mare e dall'altro dalla viabilità cittadina. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Napoli su richiesta della Questura di Napoli e condiviso con le Forze dell'ordine e con il Comune di Napoli. L'accesso all'area sarà consentito ad un massimo di 100mila persone: chi non riuscirà ad accedere potrà seguire la festa attraverso uno dei quattro maxischermi che saranno allestiti nei pressi del lungomare Caracciolo, ovvero in largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e via Partenope, all'altezza dell’ex Università.