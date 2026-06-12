napoli
video suggerito
video suggerito
Trasporto pubblico a Napoli

I bus pubblici a Giugliano si fermano, 20 autisti a rischio licenziamento: i sindacati chiedono la proroga

Vertenza Gepa Tour a Giugliano: 20 autisti a rischio licenziamento da martedì. La Filt Cgil: “Il Comune faccia una proroga”
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

Il trasporto pubblico a Giugliano in Campania a rischio stop a seguito della vertenza dei lavoratori della Gepa Tour, la società che finora gestiva in appalto il servizio di mobilità cittadino. "Il Comune del Napoletano – dichiara la Segreteria Regionale Filt Cgil Campania – non ha rinnovato l'affidamento e martedì 20 dipendenti rischiano il licenziamento. I lavoratori hanno annunciato lo stop del servizio di trasporto. Chiediamo una proroga immediata al Comune per garantire la mobilità dei cittadini".

Il sindacato si è rivolto alla Prefettura di Napoli per accelerare i tempi. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato ufficialmente il Comune di Giugliano, l'azienda Gepa Tour e la Filt Cgil per il prossimo giovedì 18 giugno alle ore 11, attivando la procedura di raffreddamento. "Un intervento istituzionale importante – sottolinea il sindacato – che però rischia di trasformarsi in un clamoroso paradosso temporale: l'incontro avverrà tre giorni dopo il licenziamento dei lavoratori e il blocco dei bus. L'appalto del trasporto pubblico locale scade infatti lunedì 15 giugno  In assenza di atti formali da parte del Comune, da quel giorno scatteranno i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e il servizio TPL si fermerà totalmente".

La Filt Cgil chiede "un provvedimento d'urgenza immediato: il Comune deve firmare una proroga tecnica dell'appalto entro il fine settimana per congelare i licenziamenti e traghettare la vertenza fino al tavolo della Prefettura di giovedì. Se l'amministrazione comunale non si assumerà questa responsabilità nelle prossime ore, lunedì mattina scatterà la mobilitazione immediata dei lavoratori e il blocco totale del servizio, con la responsabilità esclusiva del silenzio del Comune".

Immagine
Uomo positivo al virus West Nile in Campania, è il primo del 2026: è un 70enne di Grazzanise
La Febbre del Nilo può provocare encefalite e meningite
Nel 2025 oltre 80 casi in Campania, alcuni gravi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views