L’ordinanza festa scudetto a Napoli: l’elenco delle strade chiuse venerdì 23 maggio

A cura di Pierluigi Frattasi

Pronto il piano di viabilità a Napoli per venerdì 23 maggio, in occasione della partita con il Cagliari delle ore 20,45 che potrebbe aggiudicare lo scudetto 2024-'25. Il Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, ha disposto 85 varchi e tre aree dove ci saranno strade chiuse e pedonalizzate. Alcuni divieti scatteranno dalle 18,30, gli altri dalle 20,30 e dureranno fino a sabato. Rispetto al dispositivo di traffico di domenica scorsa, la “zona azzurra” sarà più ristretta, per consentire ai tifosi napoletani di poter raggiungere lo Stadio Diego Armano Maradona, dove si disputa la partita, e le tre piazze dove saranno allestiti i maxi-schermi: piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia.

Al termine della partita, come anticipato da Fanpage.it, se il Napoli dovesse risultare vincitore ci sarà uno spettacolo allo stadio, organizzato dal Calcio Napoli, come avvenne nel 2023. Mentre la eventuale festa istituzionale, organizzata dal Comune, si terrà nel pomeriggio di domenica o di lunedì, previa autorizzazione della Questura, con i bus scoperti con i calciatori che percorreranno i 3 km tra il Molo Luise e piazza Vittoria.

La Zona Azzurra del 23 maggio: 85 varchi

L'ordinanza di viabilità per venerdì 23 maggio 2025 è pronta. Fanpage.it è in grado di anticiparne i contenuti, anche se manca ancora la firma per l'ufficialità e non sono escluse variazioni dell'ultimo minuto. Il provvedimento prevede “l'istituzione, da venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025 di un particolare dispositivo di circolazione in un’area del centro cittadino e in corrispondenza dei presidi ospedalieri con pronto soccorso”.

Ieri, 20 maggio, la Questura di Napoli ha chiesto, in occasione di possibili festeggiamenti spontanei che con ogni probabilità inizieranno nella giornata di venerdì 23 maggio 2025 al termine degli incontri di calcio in programma alle ore 20,45, l’adozione di indispensabili misure volte alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Queste prevedono dalle ore 18:00 di venerdì 23 maggio alle ore 12:00 di sabato 24 maggio 2025 il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso.

E l‘istituzione di 85 varchi di controllo in tre aree:

Area “A” San Ferdinando con 41 varchi di controllo;

Area “B” Decumani con 42 varchi di controllo;

Area “C” Fuorigrotta con 2 varchi di controllo

dalle ore 20:30 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025 il divieto di accesso e di transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate dalla Questura di Napoli d'intesa con il Comando della Polizia Locale, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, delle forze armate, per specifiche esigenze della cittadinanza residente, dei veicoli in uso delle strutture alberghiere per il trasporto dei clienti da e per gli hotel.

A seguito della citata nota è stata predisposta la perimetrazione dell'area da interdire alla circolazione veicolare coincidente con l'area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze:

largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, piazza Municipio, via De Gasperi, via Guglielmo Sanfelice, via Montoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, via Pessina incrocio via Broggia, via Salvator Rosa, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina, come da grafico allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonché individuate le seguenti ulteriori strade da interdire alla circolazione: via Torquato Tasso, da largo M.T. di Calcutta a corso V. Emanuele, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Orazio, da intersezione con via Petrarca in direzione via Mergellina;

L'ordinanza con il piano traffico per venerdì 23 maggio a Napoli

Ma cosa prevede l'ordinanza comunale?

A) Istituire:

1. dalle ore 18:00 di venerdì 23 maggio alle ore 12 di sabato 24 maggio 2025 il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:

a) Ospedale del Mare, via Enrico Russo civ. 41

b) Ospedale Cardarelli, via Cardarelli civ. 9

c) Ospedale Pediatrico Santobono, via Mario Fiore civ. 6

d) Ospedale San Paolo via Terracina civ. 219

e) Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca civ. 41

f) Ospedale CTO viale Colli Aminei civ. 21

g) Ospedale Villa Betania, via Argine civ. 604;

h) Ospedale Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni civ. 220;

2. dalle ore 00:01 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:

il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Caio Duilio dall’intersezione di via Costantino al civ. 22

3. dalle ore 20:30 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, che saranno valutate dall'Autorità di P.S:

a) il divieto di transito veicolare:

a.1) nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, piazza Municipio, via Agostino Depretis, via Guglielmo Sanfelice, via Montoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, via Pessina incrocio via Broggia, via Salvator Rosa, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina (come da grafico allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale) e presidiata ai seguenti varchi:

Area “A” San Ferdinando con 41 varchi di controllo:

1. via Toledo incrocio vico d’Afflitto

2. via Toledo incrocio via Berio

3. via Toledo incrocio via Sergente Maggiore

4. Via Toledo incrocio Via de Cesare

5. Via Toledo incrocio Via Nardones

6. Piazzetta Carolina — lnterviale Prefettura

7. Via Chiaia incrocio P. Trieste e Trento

8. Rampe Brancaccio altezza Teatro "Delle Palme"

9. Piazza Vittoria incrocio Via Arcoleo

10. Piazza Vittoria incrocio Via Partonope

11. ingresso alleria Vittoria /via Chiatamone

12. Via Partenoe incrocio Via Dumas

13. Rampa private Pizzofalcone incrocio via Chiatamone

14. Via Partenope incrocio Via Orsini

15. Via N. Sauro incrocio Via Lucilio

16. Via N. Sauro incrocio Via Palepoii

17. Via N. Sauro incrocio Via dei Turchi

18. Via N. Sauro incrocio Via De Cesare

19. Via N. Sauro incrocio Via Cuma

20. Via N. Sauro incrocio Via Petronio

21. Via Acton incrocio via Nazario Sauro

22. Via Santa Lucia incrocio Via Cesario Console

23. Rampe Paggeria

24. Via Acton ingresso Galleria Vittoria

25. Via Caracciolo incrocio viale Dhorn

26. Piazza Amedeo incrocio via Martucci

27. Piazza Amedeo incrocio Via Colonna

28. Piazza Amedeo incrocio Via Crispi

29. Corso Vittorio Emanuele incrocio via del Parco Margherita

30. via San Nicola da Tolentino altezza vico S.Nicola da Tolentino

31. Corso Vittorio Emanuele incrocio piazzetta Cariati

32. Discesa Ospedale Militare incrocio vico Trinità delle Monache

33. Via Tasso incrocio via A. Falcone (largo Madre Teresa di Calcutta)

34. Via Orazio angolo via Petrarca

35. Rotatoria largo Sermoneta angolo via Posillipo

36. Piazza Sannazaro incrocio via Mergellina

37. Piazza Sannazaro incrocio via Sannazaro

38. Piazza Sannazaro incrocio via Giordano Bruno

39. Piazza Sannazaro incrocio via Piedigrotta

40. Piazza Sannazaro incrocio viale Gramsci

41. Galleria Laziale lato piazza Sannazaro

Area “B” Decumani con 42 varchi di controllo

Piazza Bovio incrocio via G. Sanfelice Piazza Bovio incrocio via Depretis Via Marina incrocio via Marchese Campodisola Via G. Sanfelice incrocio via Medina Via Diaz incrocio via Medina Via Diaz incrocio via Monteoliveto Piazza Municipio incrocio via Depretis Piazza Municipio incrocio via C. Colombo Piazza Municipio incrocio via Medina Piazza Municipio incrocio Via lmbriani Via Santa Brigida incrocio via Vittorio Emanuele III Via San Carlo incrocio via Verdi Via Pessina angolo via Broggia Via Pessina incrocio via F. Saverio Correra Via Pessina incrocio via Avvocata Piazza Dante incrocio vico Bagnara Via Toledo incrocio Via Mastellone Via Toledo incrocio Via Tarsia Via Toledo incrocio Via Pellegrini Via Toledo incrocio vico Bianchi allo Spirito Santo Piazza 7 Settembre Via Toledo incrocio Via del Forno Vecchio Via Toledo incrocio via San Nicola alla Carità Via Toledo incrocio via Pignasecca Via Toledo incrocio Via San Liborio Via Toledo incrocio Via Simonelli Via Toledo incrocio Via Galluppi Pasquale Via Toledo incrocio via Monte Poveri Vergognosi Via Toledo incrocio Via Concezione a Montecalvario Via Toledo incrocio Via Santa Maria delle Grazie a Toledo Via Toledo incrocio Via Montecalvario Via Toledo incrocio Vico 2 porte a Toledo Via Toledo incrocio Vico Teatro Nuovo Via Toledo incrocio Vico Figurella a Montecalvario Via Toledo incrocio Via Portacarrese a Montecalvario Via Toledo incrocio Via San Sepolcro Via Toledo incrocio Via De Deo Via Toledo incrocio Vico Giardinetto Via Toledo incrocio Vico San Matteo Via Toledo incrocio Vico Tre Re a Toledo Via Toledo incrocio Vico Tofa Via Toledo incrocio Via Trinità degli Spagnoli

Area “C” Fuorigrotta con 2 varchi di controllo:

galleria Laziale (lato Fuorigrotta) galleria quattro Giornate (lato Fuorigrotta)

a.2) ulteriori strade: in via Torquato Tasso, da largo Madre Teresa di Calcutta a corso V. Emanuele; salita della Grotta; galleria 4 Giornate; galleria Laziale; via Orazio, da intersezione con via Petrarca in direzione via Mergellina; via A. De Gasperi;

b) per i veicoli circolanti in via Fuorigrotta, all’intersezione con via delle Legioni, obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Caio Duilio;

c) per i veicoli che da via delle Legioni si immettono su via Caio Duilio, direzioni consentite a sinistra in direzione largo Lala e a destra in direzione via Consalvo;

b.3) in via Caio Duilio, nel tratto compreso tra via Contantino e via Consalvo, una corsia controversa in prosieguo alla corsia esistente tra via delle Legioni e via Costantino, con direzione via Consalvo, mediante modifica del cordolo in gomma all’altezza di via Costantino, che si prolungherà sino all’intersezione con via Consalvo, per consentire l’immissione su quest’ultima via.

B) Sospendere dalle ore 20:30 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, che saranno valutate dall'Autorità di P.S:

b.1) le limitazioni di accesso alla corsia delimitata da cordolo in gomma con direzione da via delle Legioni a via Costantino;

b.2) il senso unico di circolazione in via Caio Duilio, nel tratto compreso tra via Costantino e via Consalvo.

C) In deroga al divieto di transito veicolare di cui al precedente punto 3 lettera a), nell’area di cui alla lettera a.1) e nelle strade di cui alla lettera a.2) potranno circolare:

1. i veicoli delle forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza;

2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;

3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;

5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;

6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;

7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;

8. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile;

9. i veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell'ambito del presente dispositivo.

10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall'Ente/Società/Azienda di appartenenza;

11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all'area di cui alla lettera a) del precedente punto 2, adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo della struttura ricettiva.