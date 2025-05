video suggerito

Possibile Festa Scudetto, strade chiuse con 5 varchi a Napoli domenica 18: ecco dove saranno Il piano traffico per gli eventuali festeggiamenti spontanei prevede 5 varchi tra centro storico e lungomare. Il divieto di circolazione scatterà alle 20. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Centro storico e lungomare di Napoli blindati dalle forze dell'ordine con cinque varchi, domani, domenica 18 maggio, per la possibile festa spontanea per il quarto Scudetto in occasione della partita del club azzurro con il Parma. La città sarà chiusa con un apposito piano traffico richiesto dalla Questura al Comune che scatterà alle ore 20,00. Sulla mappa è stata individuata una "Zona Azzurra", all'interno della quale si circolerà solo a piedi.

"Considerato che la penultima giornata del campionato di calcio di serie A potrebbe comportare la possibilità che la SSC Napoli consegua la certezza di vincere lo Scudetto", si legge nell'ordinanza, la Questura, Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica), "ha chiesto l’adozione di indispensabili misure volte alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti che, con ogni probabilità, inizierebbero nella giornata di domenica 18 maggio 2025 al termine degli incontri di calcio in programma alle ore 20:45".

In vista dei possibili festeggiamenti sono stati transennati anche alcuni monumenti pubblici importanti, come la Fontana del Carciofo, in piazza Trieste e Trento, dove, nelle occasioni speciali, i Napoletani sono soliti fare tuffi (vietati).

Foto Fanpage.it

I varchi di controllo per domenica 18 maggio

L'ordinanza ha individuato una "zona azzurra", che comprende il centro storico e il Lungomare di via Caracciolo e via Partenope, all'interno della quale si potrà camminare solo a piedi. Sono cinque le aree con i varchi di controllo, dove ci saranno i posti di blocco delle forze dell'ordine:

Area “A” San Ferdinando con 41 varchi di controllo;

Area “B” San Carlo con 13 varchi di controllo;

Area “C” Vicaria con 4 varchi di controllo;

Area “Decumani con 41 varchi di controllo;

Area “E” Fuorigrotta con 2 varchi di controllo;

Il piano viabilità del Comune di Napoli

Ma cosa prevede il piano di viabilità del Comune?

Dalle ore 10:00 di domenica 18 maggio alle ore 12:00 di lunedì 19 maggio: il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso;

Dalle ore 20:30 di domenica 18 maggio fino a cessate esigenze di lunedì 19 maggio il divieto di transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate dalla Questura di Napoli d'intesa con il Comando della Polizia Locale, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia, delle forze armate, per specifiche esigenze della cittadinanza residente, dei veicoli in uso delle strutture alberghiere per il trasporto dei clienti da e per gli hotel;

La mappa con i varchi per i festeggiamenti