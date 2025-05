Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura

video suggerito

Strade chiuse a Napoli e divieto di fuochi di artificio da domenica 18 a lunedì 19 maggio. Con due ordinanze il Comune di Napoli blinda la città, nell'eventualità che dovessero partire festeggiamenti spontanei tra i tifosi per il quarto scudetto. La disposizione è stata richiesta dalla Questura di Napoli per motivi di sicurezza, al di là di ogni previsione scaramantica dei tifosi azzurri. Domenica, alle 20,45, infatti, sono programmate due importanti partite che potrebbero decidere le sorti del Campionato di Serie A. Il Napoli gioca alle 20,45 a Parma. L'Inter a San Siro affronterà la Lazio allo stesso orario.

A seguito dell’incontro in Prefettura da cui è emersa la necessità di predisporre misure preventive relative alla sicurezza, alla viabilità e alla tutela della salute pubblica in occasione di possibili festeggiamenti spontanei per eventi sportivi, su sollecitazione della Questura, il Comune di Napoli ha dovuto adottare due ordinanze da applicare fino a cessate esigenze.

Il piano traffico per domenica 18 e lunedì 19 maggio

L'ordinanza comunale dispone di istituire dalle ore 10.00 di domenica 18 maggio alle ore 12.00 di lunedì 19 maggio il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso: ospedale del Mare, ospedale Cardarelli, ospedale pediatrico Santobono, ospedale San Paolo, ospedale dei Pellegrini, ospedale CTO, ospedale Villa Betania e ospedale Fatebenefratelli.

Dalle ore 20.30 di domenica 18 maggio fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì 19 maggio, che saranno valutate dall’autorità di pubblica sicurezza, è stato istituito il divieto di transito veicolare nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade e piazze:

largo Sermoneta,

via Francesco Caracciolo,

via Partenope,

via Nazario Sauro,

via Ammiraglio Ferdinando Acton,

via Cristoforo Colombo,

via Nuova Marina,

via Ponte della Maddalena,

via Reggia di Portici,

via Emanuele Gianturco,

via Taddeo da Sessa,

corso Meridionale,

via Firenze,

piazza Principe Umberto,

corso Giuseppe Garibaldi,

piazza Carlo III,

via Foria,

piazza Cavour,

piazza Museo Nazionale,

via Santa Teresa degli Scalzi,

via Salvator Rosa,

piazza Giuseppe Mazzini,

corso Vittorio Emanuele,

salita Piedigrotta,

piazza Sannazaro,

via Mergellina

Identico divieto sarà in vigore anche nelle seguenti strade:

via Santa Teresa degli Scalzi,

corso Amedeo di Savoia,

via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce),

via Torquato Tasso,

salita della Grotta,

galleria 4 Giornate,

galleria Laziale,

via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale),

via Orazio.

Di seguito, invece, l'elenco di chi può passare:

In deroga al divieto potranno circolare:

i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e di emergenza; gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino rilasciato dalla competente autorità e i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili; i veicoli di enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità; gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti; gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali; gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente; gli autoveicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato; i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili come battesimi, matrimoni, funerali (in tal caso la richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile); i veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio; i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall’Ente/Società/Azienda di appartenenza; i veicoli di proprietà delle strutture ricettive adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione di distintivo identificativo della struttura ricettiva.

Divieto di vendita di lattine e fuochi d'artificio

È stato infine disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini e il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16.45 di domenica 18 maggio e fino a cessate esigenze nella giornata di lunedì 19 maggio.

L’Asl Napoli 1 Centro, nell’ambito di un piano ad hoc, ha previsto l’attivazione di Health point con personale sanitario e ambulanza in prossimità di piazza del Plebiscito, in piazza Garibaldi, in piazza del Gesù e in prossimità di piazza Vittoria.