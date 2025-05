Maxi-schermi a Napoli per la partita scudetto col Cagliari, dove saranno installati: la mappa

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La festa del terzo scudetto del 4 giugno 2023 in piazza del Plebiscito

Tornano i maxi-schermi nelle piazze a Napoli per l'ultima partita di Campionato di Serie A Napoli-Cagliari che si giocherà venerdì 23 maggio alle 20,45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Un match fondamentale per il club partenopeo e per milioni di tifosi azzurri perché potrebbe assegnare lo Scudetto. Il Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, organizzerà i maxi-schermi nelle piazze per seguire la partita in diretta.

Dove saranno installati i maxi-schermi per Napoli-Cagliari

Al momento, a quanto si apprende, dovrebbero essere posizionati in piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia. Al Plebiscito, quindi, torneranno il palco con i maxi-schermi come già avvenuto nel 2023, in occasione della festa del terzo scudetto. In quell'occasione, la cerimonia ufficiale si tenne domenica 4 giugno, a campionato già finito. Ma fu preceduta da manifestazioni e festeggiamenti spontanei già nei giorni precedenti.

Come raggiungere i maxi-schermi: il piano traffico

È stato invece già definito il piano traffico, che potrebbe partire dalle ore 20. Sarà istituita una "Zona Azzurra": saranno chiusi alla circolazione il Lungomare e il centro storico e ci saranno 5 varchi presidiati dalle forze dell'ordine. All'interno della zona azzurra potranno circolare solo i mezzi autorizzati. Tutti gli altri potranno passare solo a piedi.

La "Zona Azzurra" al centro di Napoli

Bus scoperto sul Lungomare: il progetto

È ancora in corso di valutazione, invece, il progetto del bus scoperto, con i calciatori del Napoli che, in caso eventuale di festeggiamenti, potrebbe fare il giro della città. Due anni fa, il pullman, desiderato dai tifosi, non ci fu. Questa volta, però, le istituzioni si stanno attrezzando. Il sindaco Gaetano Manfredi ha già annunciato che nell'eventualità di una festa il bus ci sarà. Il tema è stato affrontato anche in Prefettura negli scorsi giorni, con una apposita riunione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza. È in corso lo studio del Comune di Napoli e della Questura sul possibile tragitto che il bus scoperto potrebbe seguire. L'ipotesi è che il pullman possa partire dallo Stadio e arrivare sul Lungomare. Ma ancora non è stato deciso se questo avverrà nella serata di venerdì o eventualmente qualche giorno dopo, magari domenica, come accaduto nel 2023 e come avviene di solito nelle altre grandi città.