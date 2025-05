video suggerito

Festa scudetto, a Napoli le piazze chiuse venerdì 23 e i percorsi alternativi Piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II chiuse dalle ore 15 di venerdì 23 maggio per la Festa della partita Napoli-Cagliari: ci saranno maxi-schermi e punti di primo soccorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il palco a piazza del Plebiscito per Napoli-Cagliari / Foto Fanpage.it

Piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni Paolo II chiuse dalle ore 15 di venerdì 23 maggio, in occasione dei festeggiamenti per l'ultima partita di campionato di Serie A Napoli-Cagliari delle ore 20,45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle tre piazze ci saranno i maxi-schermi per assistere alla diretta della partita. Il Prefetto Michele Di Bari, infatti, è riuscito ad ottenere la libera trasmissione delle immagini sugli oltre 50 maxi-schermi presenti nelle città della provincia di Napoli, in collaborazione con Dazn. Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico per venerdì 23 maggio, con l'istituzione di una "Zona Azzurra", interdetta alla circolazione delle auto, che abbraccia molte strade della città. In aggiunta, sono stati varati speciali provvedimenti anche per le piazze dei maxi-schermi. Sono previsti dei percorsi alternativi per chi si recherà a piedi all'interno della zona azzurra, per raggiungere i luoghi dedicati.

Il piano viabilità in piazza del Plebiscito

Si istituisce il seguente dispositivo di circolazione – in piazza del Plebiscito e strade limitrofe – in occasione della partita Napoli-Cagliari, che concluderà il campionato di serie A 2024/2025.

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025

A) il divieto di transito veicolare – ad eccezione degli autorizzati, delle forze di Polizia e dei mezzi di emergenza e di soccorso – in:

A.1) piazza Trieste e Trento;

A.2) via San Carlo;

A.3) nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura;

A.4) nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio del Commiliter (Palazzo Salerno);

A.5) in via Cesario Console, dall’intersezione con via Santa Lucia a quella con piazza del Plebiscito;

C) il senso unico di circolazione:- in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

– in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

– per i veicoli provenienti da via Chiaia che si immettono su piazza Trieste e Trento obbligo di svolta a destra su via Nardones;

2. Dalle ore 14 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025

A) il divieto di sosta con rimozione forzata in:

A.1) piazza Trieste e Trento;

A.2) via San Carlo;

A.3) piazzetta Carolina;

A.4) rampe Paggeria;

B.1) via San Carlo;

B.2) piazza Carolina;

Il piano traffico in piazza Mercato

Si istituisce il seguente dispositivo di circolazione – in piazza Mercato e strade limitrofe – in occasione della partita Napoli-Cagliari, che concluderà il campionato di serie A 2024/2025.

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:A) il divieto di transito in piazza Mercato, piazza del Carmine, via del Carmine (tratto da Piazza del Carmine a via Lavinaio), rampa di accesso in piazza del Carmine da via Nuova Marina (lato Palazzo Ottieri), via Conte Carlo di Castelmola, vico Vacche alla Conceria, vico Mercato, ad eccezione:

– dei veicoli delle Forze dell'Ordine;

– dei veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

– dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

– degli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in piazza del Carmine e piazza Mercato, compatibilmente alla sicurezza della circolazione.

A) in via del Carmine, il senso unico di circolazione con direzione di marcia da via Lavinaio Carmine a piazza Guglielmo Pepe;

B) obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio.

A) il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Il dispositivo di circolazione a Scampia

Si istituisce il seguente dispositivo di circolazione – Nelle strade limitrofe a piazza Giovanni Paolo II – in occasione della partita Napoli-Cagliari, che concluderà il campionato di serie A 2024/2025.

1. Dalle ore 15:00 di venerdì 23 maggio 2025 fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025

– Divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autorizzati, delle forze di Polizia e dei mezzi di emergenza e di soccorso in:

A) via Galimberti, da intersezione (rotatoria) con via Labriola all’immissione in piazza Giovanni Paolo II;

B) via della Resistenza, da intersezione con via Ghisleri (altezza ASL Napoli 1) all'intersezione con via Baku;

C) via Baku, da intersezione con via Ghisleri all'intersezione con via della Resistenza;

D) via della Resistenza, da ingresso villa Comunale (palo luce 192020) ad intersezione con via Baku.

– Divieto di sosta con rimozione forzata in viale della Resistenza, perimetro della piazza, dall’altezza del colonnato all’altezza delle Vele.