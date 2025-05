video suggerito

Come vedere il bus scoperto per la festa scudetto del Napoli: come arrivare e dove parcheggiare Come raggiungere l’area del Lungomare dove ci sarà la sfilata celebrativa del Napoli per la festa del quarto scudetto: mezzi pubblici, strade chiuse, sconti parcheggi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

113 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa del quarto scudetto a Napoli inizierà alle ore 15,00 di lunedì 26 maggio e terminerà alle 17,30. Due bus scoperti con a bordo la squadra azzurra campione d'Italia sfileranno sul Lungomare di via Caracciolo, dal Molo Luise di Mergellina a piazza Vittoria, passando sul lato della pista ciclabile. Il Comune ha approvato un apposito piano traffico che prevede strade chiuse e divieti di sosta.

In sintesi, sarà chiusa alle auto e pedonalizzata la Galleria Laziale dalle 7 del mattino. Si potrà quindi andare in auto verso Fuorigrotta, passando per la Galleria Quattro Giornate (aperta), ma non arrivare da Fuorigrotta a piazza Sannazaro. Gli altri divieti di transito scatteranno dalle 9,00 in una vasta zona che va da piazza Municipio a via Posillipo (fino a piazza San Luigi) e alle Rampe Sant'Antonio. Chiuse via Acton e la Galleria Vittoria, interdette anche la Riviera di Chiaia e via Carducci.

Come raggiungere in auto l'area della sfilata celebrativa

I punti più vicino raggiungibili in auto saranno, quindi, via Orazio, via Fuorigrotta, il Corso Vittorio Emanuele, via del Parco Margherita, via San Carlo e via Santa Lucia. L'invito lanciato dall'amministrazione è comunque a lasciare a casa l'auto e adoperare i mezzi pubblici: metro Linea 1 e funicolari saranno attive h24. Per questo motivo, è stata attivata una speciale promozione per i parcheggi pubblici di interscambio, con prezzi scontati solo per la giornata del 26 maggio.

Le variazioni ai mezzi pubblici di Napoli il 26 maggio

Lunedì 26 Maggio 2025, il prefetto ha disposto la chiusura per motivi di ordine pubblico della stazione della Metropolitana Linea 2 di piazza Amedeo, delle stazioni di Mergellina (Metro Linee 2 e 6) e della Funicolare di Mergellina.

Le stazioni più vicine aperte sono quelle della metro Linea 1 Toledo e Municipio e la fermata Augusteo della Funicolare Centrale, oltre alla fermata del Parco Margherita della Funicolare di Chiaia. Sono ovviamente disponibili le altre stazioni (Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea).

Per consentire la sfilata celebrativa della SSC Napoli, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria e per motivi di ordine pubblico, il servizio Anm subirà delle modifiche:

Metro L6

Su disposizione della Prefettura, la stazione Mergellina sarà chiusa al pubblico da inizio servizio. La metropolitana chiuderà alle 15,00, come di consueto. Si potrà quindi arrivare, in anticipo, all'evento, ma non sarà possibile tornare utilizzando lo stesso mezzo.

Funicolare Mergellina

Su disposizione della Prefettura, il servizio sarà sospeso dalle ore 06:00 (il servizio resta garantito tutta la notte di domenica 25 fino alle ore 06:00 del mattino di lunedì 26 Maggio).

Bus

Le linee R6-R7-C31-112-140-181-502 R5-C67-151-168 -169-182-195-196-201-204-C63-412-421 prolungano il servizio dalle ore 23:00 alle 05:00 del giorno successivo.

Le linee bus 112, 128, 140, C21, 151, 154, R7 varieranno il loro esercizio ordinario:

Linea 112: dalle ore 06:00 proveniente da via Consalvo, prosegue per viale Augusto, via Doria, via Leopardi, via Arlotta, via Bixio, via Consalvo e proprio percorso. Linea 128: dalle ore 09:00 limita e staziona a piazza Amedeo;

dalle ore 06:00 proveniente da via Consalvo, prosegue per viale Augusto, via Doria, via Leopardi, via Arlotta, via Bixio, via Consalvo e proprio percorso. Linea 128: dalle ore 09:00 limita e staziona a piazza Amedeo; Linee 140 e C21 : sospese dalle ore 09:00 a fino cessate esigenze.

: sospese dalle ore 09:00 a fino cessate esigenze. Linea 151 : alle ore 06:00 alle ore 09:00 la limita il percorso a piazza Sannazaro. Dalle ore 09:00 la linea è sospesa fino a cessate esigenze.

: alle ore 06:00 alle ore 09:00 la limita il percorso a piazza Sannazaro. Dalle ore 09:00 la linea è sospesa fino a cessate esigenze. Linea 154 : sospesa per l’intera giornata.

: sospesa per l’intera giornata. Linea R7 : dalle ore 06:00 limita a via delle Legioni e proprio percorso di esercizio per Bagnoli.

: dalle ore 06:00 limita a via delle Legioni e proprio percorso di esercizio per Bagnoli. Linea C16: limita e staziona alla stazione Mergellina di Metro Linea 2.

Metro Linea 1

servizio no stop

Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto

servizio no stop

Parcheggi di interscambio a prezzi scontati

Parcheggi di interscambio Frullone, Aulisio, Centro Direzionale, Grimaldi, Brin, Colli Aminei, Dell’erba, Chiaiano, Scampia, Pianura e Bagnoli effettueranno servizio no stop h24.

Sono previste delle promozioni speciali solo per lunedì 26 maggio:

Frullone (M1)

Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 24.00) € 3,00;

Tariffa notturna (dalle ore 24.00 alle 06.00) € 5,00

Colli Aminei (M1)

Euro 2,00 prime 4 ore di sosta

Euro 0,50 per ora o frazione successiva

Dell'Erba (M1)

Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 21.00) € 4,00;

Tariffa notturna (dalle ore 21.00 alle 06.00) € 5,00

Bagnoli (M2)

Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 21.00) € 2,00;

dalle 21.00 alle 06.00: 0,50 €/ora e frazione

Pianura (Cumana)

Intera giornata (dalle ore 06.00 alle 24.00) € 3,00;

Tariffa notturna (dalle ore 24.00 alle 06.00) € 5,00

Centro Direzionale (M1)

L1 – L2 – L3 – P5

Intera giornata (dalle 6.00 alle 00.30): € 5,00

Tariffa notturna (dalle ore 00:30 alle 06.00) € 5,00

Aulisio e Grimaldi (M1)

Intera giornata (dalle ore 08.00 alle 20.00) € 5,00;

Chiaiano (M1)

Intera giornata (dalle 6.00 alle 20:00): € 1,50

Tariffa notturna (dalle ore 20::00 alle 06.00) € 3,00

Scampia (M1)

Intera giornata (dalle 6.00 alle 20:00): € 1,50

Tariffa notturna (dalle ore 20::00 alle 06.00) € 3,00

Brin

Intera giornata dalle ore 6.00 alle ore 24.00: € 5,00

dalle ore 24.00 alle ore 06.00: tariffa unica di € 5,00

Le strade chiuse il 26 maggio

Di seguito l'ordinanza comunale con il piano traffico per il giorno lunedì 26 maggio 2025:

1. dalle ore 6.00 fino e a cessate esigenze il divieto di transito veicolare nella Galleria Laziale;

2. dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata in:

a) via Francesco Caracciolo e relative traverse;

b) via Chiatamone, dall'intersezione con via Ugo Foscolo all'intersezione con via Giorgio Arcoleo;

c) via Domenico Morelli;

d) via Vannella Gaetani

e) via Nicolò Tommaseo;

f) vico Satriano;

g) vico Ischitella;

h) via Riviera di Chiaia;

i) piazza San Pasquale;

j) via Giosuè Carducci, dall'intersezione con piazza San Pasquale all'intersezione con via Vincenzo Cuoco;

k) via San Pasquale, dall'intersezione con via Vincenzo Cuoco all'intersezione con piazza San Pasquale;

l) via Mergellina

m) largo Sermoneta

n) piazza della Repubblica;

o) piazza Vittoria;

p) piazza Sannazaro;

q) viale Antonio Gramsci;

r) via Giorgio Arcoleo;

s) via Ugo Foscolo

t) via Giambattista Pergolesi

u) via Ferdinando Galiani;

v) via Tommaso Campanella

w) via Partenope;

3. dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) in:

a) piazza Vittoria;

b) piazza San Pasquale;

c) via Alessandro Dumas Padre;

d) tutte strade e piazze interessate dal percorso dell’evento;

4. dalle ore 9.00 fino e a cessate esigenze il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, i veicoli diretti al Consolato USA e i veicoli impegnati nel vertice Nato in:

a) via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta;

b) rampe Sant’Antonio;

c) largo Sermoneta;

d) via Mergellina;

e) via Francesco Caracciolo

f) via Partenope

g) via Nazario Sauro;

h) via Ammiraglio Ferdinando Acton;

i) galleria Vittoria;

j) via Giorgio Arcoleo;

k) piazza Vittoria;

l) via Giosuè Carducci

m) via Riviera di Chiaia;

n) via Piedigrotta

o) piazza Sannazaro;

p) viale Antonio Gramsci;

q) viale Anton Dohrn;

Per maggiori informazioni ed eventuali variazioni, consultare i portali ufficiali del Comune di Napoli e dell'Anm.