Decibel Bellini: “De Laurentiis mi ha comunicato che non sarò più lo speaker del Napoli”

Lo storico speaker partenopeo lo ha comunicato sui social. Il Calcio Napoli annuncia invece un accordo di tre anni con Kiss Kiss: sarà la radio ufficiale.

Daniele "Decibel" Bellini

Daniele Decibel Bellini non è più lo speaker del Calcio Napoli: lo ha annunciato lui stesso, spiegando che la comunicazione gli è arrivata direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Contestualmente, il Calcio Napoli ha comunicato di aver raggiunto un accordo triennale con Radio Kiss Kiss Napoli, che diventa dunque la radio ufficiale della società azzurra e soprattutto che nella partnership c'è anche "la gestione dell'animazione dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe della SSC Napoli, con propri dj e animatori collaudati in grandi manifestazioni".

Stavolta, insomma, sembra essere arrivato davvero il momento dei saluti: a distanza di un anno da un annuncio simile di Decibel Bellini, poi rimasto per l'intera stagione, non sembrerebbero esserci spazi per nuovi ripensamenti. "Non esiste un modo facile per dirlo", ha scritto in una nota lo stesso speaker, "ieri il Presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre".

Decibel Bellini ha poi proseguito spiegando che "purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai. Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per avermi fatto vivere un sogno lungo sedici anni. Sempre e comunque, Forza Napoli".