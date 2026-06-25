Al bancomat col cappuccio, arrestato a Napoli: prelevava dalla carta di una 93enne

I carabinieri hanno arrestato un 48enne romano nel quartiere San Giovanni a Teduccio: stava usando una carta di credito intestata a una 93enne del Regno Unito.

Sapeva che, se avessero tracciato i movimenti di quella carta di credito, sarebbero risaliti a quel bancomat di San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli. E da lì, tramite la telecamera dell'Atm, avrebbero potuto riconoscerlo. E così un 48enne romano aveva pensato ad una soluzione che doveva essergli sembrata adeguata: infilarsi un cappuccio sulla testa. Quello che non aveva considerato, però, era che, così coperto, non sarebbe passato di certo inosservato. E così è stato. A finire in manette Simone Mazzocchi, 48enne romano già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, intorno alle 19.30 di ieri, 24 giugno, si trovava davanti al bancomat della filiale della banca Intesa San Paolo del corso San Giovanni, intento a prelevare del denaro. Poco distante da lui, in pattugliamento, una pattuglia della stazione di San Giovanni a Teduccio. L'attenzione dei militari si è immediatamente soffermata su quell'accessorio che, viste le temperature molto alte di questi giorni, appariva totalmente fuori luogo. Difficile che lo avesse indossato per proteggersi dal freddo, decisamente più probabile che lo avesse fatto per evitare di essere ripreso in volto dalla telecamera.

I carabinieri lo hanno quindi bloccato e controllato. In mano aveva ancora i 500 euro appena erogati dall'Atm, all'arrivo dei militari ha gettato a terra una carta di credito e un bigliettino con delle cifre annotate sopra, probabilmente il pin. La scheda è stata recuperata e, dagli accertamenti del caso, è risultata intestata a una 93enne del Regno Unito, probabilmente deceduta o comunque irreperibile. Mazzocchi è stato trasferito in carcere, mentre proseguono gli accertamenti sulla donna e su come il 48enne sia entrato in possesso di quella carta di credito.