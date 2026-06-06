Violenza sessuale aggravata, deve scontare più di 16 anni di carcere: 47enne arrestato a Napoli

L’uomo, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso nel novembre scorso, è stato arrestato nella serata di ieri a Napoli dalla Polizia di Stato.

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Doveva scontare più di 16 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata: per questo, nella serata di ieri, venerdì 5 giugno, un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nella fattispecie, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura partenopea, hanno rintracciato il 47enne e, nei suoi confronti, hanno eseguito il provvedimento sopracitato, emesso il 5 novembre del 2025 dalla Procura della Repubblica di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.

Dopo le formalità di rito, il 47enne è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria: secondo quanto disposto dal provvedimento eseguito nei suoi confronti, l'uomo deve espiare la pena di 16 anni e 27 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.