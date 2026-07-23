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Violenza sessuale su una minorenne alla Stazione Centrale di Napoli: arrestato un uomo

L’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in controlli mirati alla Stazione Centrale e in piazza Garibaldi.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Violenza sessuale ai danni di una minorenne all'interno della Stazione Centrale di Napoli: questa l'accusa con la quale un uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. In particolare, il soggetto è stato tratto in arresto nell'ambito di servizi mirati disposti dalla Questura di Napoli proprio all'interno dello scalo ferroviario partenopeo e nella zona di piazza Garibaldi: ad effettuare l'arresto sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria, con l'ausilio di quelli del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Altri tre uomini arrestati tra la Stazione Centrale e piazza Garibaldi

Nel corso dei medesimi servizi, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno tratto in arresto altri tre soggetti. In particolare, un uomo è stato arrestato dopo essersi impossessato del portafogli di una turista nelle vicinanze della fermata di piazza Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Un altro uomo è stato invece arrestato presso la Food Hall della Stazione Centrale, dopo aver sottratto alcune bevande da un esercizio commerciale e aver minacciato il titolare e un addetto alla sicurezza. Infine, un altro soggetto è stato arrestato in un locale del vicino corso Novara, poiché sorpreso a cedere una dose di cocaina; bloccato, l'uomo è stato trovato in possesso di altre dosi della medesima sostanza stupefacente.

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