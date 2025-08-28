Il Napoli affida a Geolier la direzione artistica delle partite: Decibel Bellini non è più lo speaker

Daniele "Decibel" Bellini non è più lo speaker ufficiale del Calcio Napoli: la notizia ha iniziato a girare nelle ultime ore come indiscrezione, poi alimentata anche da una storia "criptica" pubblicata su Instagram dallo stesso Bellini nel quale diceva "A volte dare il massimo non basta", togliendo anche dalla bio il fatto di essere lo speaker del club. Poi però a spazzare via i pochi dubbi rimasti ci ha pensato il Calcio Napoli con un comunicato in cui ha annunciato una parternship con Golden Boys, la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, ovvero il cantante Geolier. A prendere il posto di Bellini, almeno per il match con il Cagliari, sarà Timo Suarez, mentre il dj resident sarà Enrico Maria. L'esordio è previsto già nella gara contro il Cagliari. Sarà dunque a loro affidata la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del club.

Questo il comunicato del Calcio Napoli: