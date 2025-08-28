Il Napoli affida a Geolier la direzione artistica delle partite: Decibel Bellini non è più lo speaker
Daniele "Decibel" Bellini non è più lo speaker ufficiale del Calcio Napoli: la notizia ha iniziato a girare nelle ultime ore come indiscrezione, poi alimentata anche da una storia "criptica" pubblicata su Instagram dallo stesso Bellini nel quale diceva "A volte dare il massimo non basta", togliendo anche dalla bio il fatto di essere lo speaker del club. Poi però a spazzare via i pochi dubbi rimasti ci ha pensato il Calcio Napoli con un comunicato in cui ha annunciato una parternship con Golden Boys, la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, ovvero il cantante Geolier. A prendere il posto di Bellini, almeno per il match con il Cagliari, sarà Timo Suarez, mentre il dj resident sarà Enrico Maria. L'esordio è previsto già nella gara contro il Cagliari. Sarà dunque a loro affidata la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del club.
Questo il comunicato del Calcio Napoli:
SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.
Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025.
Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.
La SSC Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club.