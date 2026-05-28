Napoli, investe un pedone e perde un pacchetto di gioielli: erano il bottino della truffa a un’anziana

La Polizia Locale ha denunciato un uomo, trovato in possesso della refurtiva di una truffa a un’anziana: i gioielli gli sono caduti quando è stato coinvolto in un incidente stradale.

Immagine di repertorio

Un pedone a terra, poco distante l'uomo in moto che l'ha investito, anche lui caduto. Scenario normale da incidente stradale, se non fosse per un particolare: a terra c'era anche un pacchetto pieno di gioielli. E dalle indagini è emersa la loro provenienza: erano stati appena sottratti ad un'anziana, raggirata con una delle classiche truffe basate su racconti di arresti e incidenti inesistenti. A fare chiarezza sulla vicenda, la Polizia Locale, nell'ambito degli accertamenti partiti dall'investimento di un uomo da parte di un motociclista a Napoli.

A seguito dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale. Nel corso dei rilievi è stato trovato anche lo strofinaccio che conteneva i gioielli. I preziosi sono stati sequestrati e catalogati. Attraverso le immagini della videosorveglianza, le indicazioni fornite da alcuni testimoni oculari e il tracciamento della posizione del motociclista, è stato appurato che quel pacchetto era stato perso proprio da quell'uomo, che dopo avere investito il pedone aveva perso l'equilibrio ed era rovinato a terra riportando delle lesioni.

Sono stati avviati gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Napoli, e i dati ricavati sono stati incrociati con quelli in possesso della Polizia di Stato. È così venuto fuori che una donna aveva sporto denuncia presso il commissariato Arenella, raccontando di essere stata raggirata. La descrizione dettagliata dei gioielli fornita dall'anziana ha permesso di appurare che si trattava proprio di quelli ritrovati sul luogo dell'incidente. Il motociclista è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria: gli esami hanno consentito di stabilire che era alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.