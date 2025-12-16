Miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025: il sangue si è sciolto alle ore 9.13

Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 9.13, ripetendo così il "miracolo laico" del 16 dicembre. Come sempre, la folla ha applaudito festante la ripetizione del prodigio della liquefazione del sangue nel Duomo di Napoli, dove si era recata fin dalle prime luci dell'alba di questa mattina. Alla presenza delle autorità civili e religiosi, le ampolle prelevate da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, dalla cassaforte poco dopo le nove non hanno riservato brutte sorprese, per la gioia di fedeli, cittadini e anche semplici turisti, a Napoli per trascorrere qualche giornata di svago ed "attratte" dall'evento.

Perché si chiama "miracolo laico"

A differenza del giorno del martirio (19 settembre) e di quello della traslazione delle spoglie dall'Agro Marciano (il sabato che precede la prima domenica di maggio), quello che cade il 16 dicembre è anche quello più "ricco" di dettagli e di cui ben si conosce la genesi. Accadde infatti che il 16 dicembre del 1631 (poco meno di 400 anni fa) si risvegliasse il Vesuvio dopo tre secoli di inattività: l'eruzione spazzò via diversi comuni dell'area, come Portici, Resina/Ercolano, Torre del Greco.

A Napoli i fedeli chiesero a San Gennaro di risparmiare la città, portando la statua in processione fino al Ponte della Maddalena, che all'epoca rappresentava l'ingresso orientale della città partenopea. La lava si fermò proprio prima del ponte e questo fece sì che da allora il Santo venisse considerato a tutti gli effetti come il salvatore di Napoli.