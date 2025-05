Miracolo di San Gennaro del 3 maggio 2025: il sangue si è sciolto alle 18.09 Il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro si è ripetuto oggi, nel cosiddetto miracolo di maggio, uno dei tre che si svolgono durante l’anno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si ripete il prodigio di San Gennaro: il sangue del Patrono di Napoli si è sciolto alle ore 18.09. È avvenuto dunque il cosiddetto miracolo di maggio di San Gennaro, che si celebra il sabato che precede la prima domenica di maggio, una delle tre occasioni durante l'anno in cui il sangue del Santo Patrono si liquefa; le altre due ricorrenze si svolgono il 19 settembre, giorno in cui si celebra proprio San Gennaro e il 16 dicembre, giorno del cosiddetto miracolo laico, in cui si ricorda quando, durante l'eruzione del Vesuvio del 1631, i napoletani chiesero l'intercessione del santo per scongiurare che la lava arrivasse in città e la distruggesse.

Il miracolo di maggio di San Gennaro è stato annunciato dall'altare della Basilica di Santa Chiara, a Spaccanapoli, nel cuore del centro storico del capoluogo campano. È usanza, infatti, che in occasione del miracolo di maggio, le reliquie del Santo Patrono, tra cui anche le due ampolle che contengono il suo sangue, vengano portate in processione dalla Cappella del Tesoro di San Gennaro, in cui sono solitamente custodite, fino alla Basilica di Santa Chiara; la cosiddetta traslazione delle reliquie, come viene denominata, viene celebrata in ricordo del trasferimento delle spoglie di San Gennaro da Pozzuoli, luogo in cui il Patrono partenopeo venne decapitato, a Napoli, luogo in cui venne poi sepolto e in cui vengono tuttora custodite le sue reliquie.

Una celebrazione, quella del miracolo odierno di San Gennaro, nella quale è stato ovviamente ricordato Papa Francesco, deceduto il 21 aprile scorso. Proprio durante una visita a Napoli, nel 2015, l'allora Pontefice baciò l'ampolla contenente le sangue del santo, che si sciolse a metà, dando vita anche a un simpatico siparietto con il compianto Papa.