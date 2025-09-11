Dove vedere il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025 in diretta tv: orari e canale

Grande attesa a Napoli per il prodigio di San Gennaro del 19 settembre 2025: il secondo nel corso dell'anno (dopo l'appuntamento già svolto a maggio e quello del prossimo 16 dicembre) e quello più atteso sia in città sia tra le comunità italiane di origini napoletane che vivono all'estero. Le celebrazioni, come sempre, inizieranno da giovedì 18 settembre e dureranno fino al pomeriggio successivo, giorno del martirio di San Gennaro che quest'anno raggiunge i 1720 anni: la tradizione colloca infatti il martirio al 19 settembre del 305 dopo Cristo, all'interno della Solfatara di Pozzuoli, mentre la prima attestazione del prodigio della liquefazione del sangue, seppur si narri fosse iniziato subito dopo il martirio, non ci sarà fino al 1389, quando viene chiaramente indicato in un documento ecclesiastico.

Il programma del prodigio di San Gennaro del 19 settembre

La Cattedrale di Napoli aprirà alle 7.30 del mattino, e resterà aperta fino alle 21. Alle 8 ci sarà la Santa Messa, cui seguirà alle 8.45 la lettura della Passione di San Gennaro. Il prodigio inizierà attorno alle 10, quando il cardinale di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, si recherà assieme all'abate monsignor Vincenzo De Gregorio, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed al Presidente della Campania Vincenzo De Luca, nella Cappella del Tesoro, per aprire la cassaforte con le ampolle che contengono il sangue del Santo.

A quel punto, le reliquie saranno portate all'Altare Maggiore della Cattedrale per la Solenne Celebrazione Eucaristica, durante la quale, qualora si verifichi il prodigioso evento della liquefazione, verrà dato l’annuncio ai fedeli presenti. Infine, al termine della Santa Messa, monsignor Battaglia percorrerà la navata centrale e, giunto all’esterno, mostrerà ai fedeli le ampolle con il Sangue del Santo Martire.

Dove seguire la celebrazione di San Gennaro in diretta tv e streaming

"Grazie alla generosa disponibilità dell’Emittente televisiva Canale 21", fa sapere in una nota la Chiesa di Napoli, "la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, nonché nel mondo, attraverso i canali televisivi convenzionati con il Server Maria TV di Benette/Cuneo, che ancora una volta, gratuitamente come Canale 21, ha voluto mettere a disposizione, in omaggio a San Gennaro, il proprio sistema tecnico-organizzativo che permette di arrivare in ogni località del mondo. L’evento potrà essere seguito", conclude la nota, "anche sul portale e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi".