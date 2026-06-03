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Chi sono i calciatori dell’Italia convocati da Baldini, molto più che semplici “semisconosciuti”

L’Italia di Silvio Baldini ha solo giocatori dell’Under 21, oltre a Donnarumma, molti di loro però sono già molto conosciuti.
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A cura di Alessio Morra
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Silvio Baldini guiderà la Nazionale nelle prossime due partite, le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Due partite intermedie, nelle quali ci sarà un CT traghettatore in attesa di quello che dovrà far risorgere l'Italia del calcio. Baldini è il CT dell'Under 21 e ha accettato, quando gli è stata proposta la panchina dell'Italia, dicendo che avrebbe convocato i suoi ragazzi. 19 dei 24 convocati vivono per la prima volta l'aria della Nazionale maggiore. C'è solo capitan Donnarumma tra i big, ma in realtà a guardare l'elenco dei convocati si trovano già diversi calciatori abituati al calcio che conta, oltre a chi invece è catapultato in un'altra realtà.

Con Donnarumma anche Pio Esposito, Palestra e Pisilli

Donnarumma ha dato la disponibilità a Baldini. Il capitano non abbandona la nave che affonda. Difficilmente sarà titolare, ma ha voluto esserci e farà da chioccia a questi ragazzi. Tra i convocati figurano anche quattro giovani che hanno già vestito la maglia azzurra e che hanno l'età da Under 21: Pietro Comuzzo, titolare fisso con Baldini, Pio Esposito, campione d'Italia con l'Inter e già a segno con la Nazionale maggiore, Marco Palestra che ha vestito la maglia del Cagliari quest'anno e il romanista Niccolò Pisilli.

Pisilli e Ndour durante un allenamento di Silvio Baldini a Coverciano
Pisilli e Ndour durante un allenamento di Silvio Baldini a Coverciano

Gli ‘stranieri' dell'Italia: tre calciatori giocano nel Borussia Dortmund

Tutti gli altri avranno la possibilità di esordire con l'Italia. Certo a leggerli tutti assieme si trova un elenco molto variegato e molto particolare. Basta dire che la squadra con il maggior numero di calciatore è il Borussia Dortmund! Nell'elenco ci sono i difensori Mané e Reggiani e soprattutto Samuele Inacio, figlio dell'ex di Atalanta e Napoli Inacio Pià.

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Dall'estero arrivano pure il difensore Chiarodia, l'attaccante Koleosho del Paris FC e poteva esserci anche Michael Kayode, terzino destro del Brentford che con Cherki e Kroupi ha concorso per il premio di miglior giocatore della Premier League. L'ex Fiorentina avrà una chance di sicuro in futuro.

Samuele Inacio, a desta, ha esordito in Bundesliga con il Borussia Dortmund.
Samuele Inacio, a desta, ha esordito in Bundesliga con il Borussia Dortmund.

Ndour, Lipani e Camarda

Nome noto è quello di Cher Ndour, che si è messo in luce con la Fiorentina – 47 partite e 7 gol, coppe incluse – per questo ragazzo del 2004 che a centrocampo avrà come partner anche Faticanti della Juve Next Gen, che dunque arriva tecnicamente dalla Serie C, il giocatore del Venezia Dagasso, quelli della Roma Pisilli e Venturino e Luca Lipani del Sassuolo, che ha trovato spazio con Grosso.

Mentre in avanti c'è Camarda, classe 2009 che è stato frenato da un pesante infortunio in questa stagione e che ha tanta voglia di riscatto e di trovare il gol da baby con la maglia azzurra. In attacco anche Ekhator, che il gol in Serie A lo ha già trovato con il Genoa, Seydou Fini del Frosinone e Cherubini della Sampdoria.

Lorenzo Palmisani del Frosinone è uno dei portieri convocati da Baldini.
Lorenzo Palmisani del Frosinone è uno dei portieri convocati da Baldini.

Portieri e difensori dell'Italia di Baldini

Il reparto arretrato vede anche Favasuli del Catanzaro e due calciatori già titolari in Serie A: l'esterno del Milan Bartesaghi e il centrale dell'Atalanta Ahanor, classe 2008 che ha ottenuto da poco il passaporto italiano. Mentre i portieri con Donnarumma sono il promettente Palmisani del Frosinone e Daffara, in forza all'Avellino fino a poche settimane fa ma di proprietà della Juventus.

I convocati dell'Italia di Baldini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Giovanni Daffara (Avellino), Lorenzo Palmisani (Frosinone).
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mané (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund, Luca Koleosho (Paris FC).

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