Pogacar vince la 20a tappa del Giro d'Italia Alpago-Bassano: capolavoro assoluto dello sloveno Tadej Pogacar vince la 20tappa del Giro d'Italia Alpago-Bassano del Grappa. Sono stati 184 km ricchi di emozioni con lo sloveno in maglia rosa che è stato protagonista assoluto nel finale prendendosi la testa della corsa su Giulio Pellizzari.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tadej Pogacar vince la 20tappa del Giro d'Italia Alpago-Bassano del Grappa. Lo sloveno fa l'inchino finale al pubblico al traguardo per un campione semplicemente fenomenale. Sono stati 184 km ricchi di emozioni con Pogacar in maglia rosa che è stato protagonista assoluto nel finale prendendosi la testa della corsa su Giulio Pellizzari che per buona parte della tappa era davanti a tutti. Bellissimo il momento in cui Pogacar raggiunge l'azzurro. Lo sloveno si volta e gli dice: "Andiamo?". Un gesto straordinario di grandissima sportività che mette ulteriormente in evidenza la grandezza di Pogacar.

Pellizzari alla fine non regge il passo di Pogacar, che se ne va con il suo passo. In quel momento Pogacar era a 3 km dal Monte Grappa prima della lunga discesa verso l'arrivo. Dopo avere scollinato in testa sul secondo passaggio in cima al Gpm del Monte Grappa, Pogacar poi vola verso l'arrivo di Bassano e si va a prendere gli applausi del pubblico che ha ammirato una tappa a dir poco straordinaria. Pogacar fa il vuoto e conquista la sesta vittoria in questa corsa rosa, la quinta con la maglia da leader eguagliando Eddy Merckx. Domani la passerella finale a Roma per la maglia rosa slovena. "Lavoro fantastico come squadra" ha detto Pogacar a fine gara.

Pogacar ha centrato una vittoria nettissima arrivando con oltre 2′ di vantaggio al traguardo. Uno spettacolo incredibile, una tappa già nella storia del Giro d'Italia. Una fuga solitaria di 34,2 km da parte del campione sloveno iniziata a 3,5 km dalla vetta del Monte Grappa. Sul traguardo di Bassano Pogacar, dopo aver salutato la marea di tifosi presenti a bordo strada, ha preceduto precisamente di di 2’07” V. Paret-Peintre, Martinez e Tiberi, sesto Pellizzari, settimo Thomas e ottavo O’Connor.

Adesso Pogacar è chiamato a concludere al meglio il 107° Giro d’Italia con la ventunesima e ultima tappa a Roma: 125 chilometri di grande fascino nella Città Eterna. Partenza dal Colosseo Quadrato all’Eur. Lo scenario perfetto per Pogacar che vuole fare suo il Giro e portarsi a casa un meritato trionfo dopo un capolavoro assoluto metto in atto sul Monte Grappa in questa fenomenale 20a tappa.