Giro dell’Emilia 2024, percorso e orari: dove vederlo in TV e streaming

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, sabato 5 ottobre si corre il Giro dell’Emilia 2024, che quest’anno celebra la 107esima edizione, tra le più attese gare di fine stagione del calendario internazionale. Anche per questa edizione, la partecipazione è più che eccellente e la corsa avrà ancora maggiore prestigio, poiché vedrà il debutto in maglia iridata del nuovo campione del mondo lo sloveno Tadej Pogačar.

Saranno 215 i chilometri da percorre per un dislivello di 3.300 metri e la mitica salita di San Luca che verrà percorsa per ben cinque volte prima dell'arrivo. Un tracciato ancor più impegnativo di quello dell'anno scorso e che vedrà al via il meglio del ciclismo attuale: da Tadej Pogacar, alla sua prima uscita con la maglia da campione del mondo a Roglic ed Evenepoel tra i principali avversari dove spiccano anche i nomi di Pidcock e Hindley. Tra gli italiani speranze affidate a Ulissi, Ciccone e Tiberi.

Orario di partenza: 11:125

Orario di arrivo: 16:50

Percorso: 215 chilometri, 3.300 metri di dislivello

Diretta Tv e streaming: in chiaro Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay. A pagamento su Europsport 1, DAZN, NOW,

Discovery + e SkyGo.

Dove e a che ora passa oggi il Giro dell’Emilia 2024, percorso e le strade chiuse

l Giro dell’Emilia maschile partirà alle ore 11:15, con arrivo previsto tra le ore 16:15 e 16:50. Il primo passaggio sul traguardo avverrà intorno alle 15:30. Il percorso del Giro dell’Emilia 2024 maschile prenderà il via da Vignola e si concluderà, come sempre, sul San Luca dopo 215 chilometri e un dislivello di 3.300 metri, vale a dire circa 500 mt in più rispetto allo scorso anno. Un percorso dunque ancor più impegnativo, dove si affronterà il GPM di Zocca (13,9 km al 3,9%), poi Grizzana Morandi (6,2 km al 5,8%) e infine Montechiaro (3,1 km al 9,7% con punte al 18%), prima di entrare nel circuito finale. Ma la gara si deciderà proprio lì con la mitica salita del San Luca, che dovrà essere scalata per ben 5 volte prima dell'arrivo.

Chi sono i favoriti di oggi: la startlist del giro dell’Emilia

Parterre de roi per il Giro dell'Emilia che vedrà il debutto in maglia iridata da parte di Tadej Pogacar, fresco campione del Mondo a Zurigo e grandissimo favorito. A dargli la caccia ci saranno tanti altri big, a partire dal campione in carica dell'edizione 2023, Primoz Roglic e da Remco Evenepoel. Altri nomi illustri sono Tom Pidcock, Jay Hindley, Richard Carapaz, Nairo Quintana, Eric Mas, David Gaudu, oltre agli italiani Alessandro De Marchi, Diego Ulissi, Giulio Ciccone, Andrea Bagioli e Antonio Tiberi.

Dove vedere il Giro dell’Emilia 2024 di ciclismo in TV e streaming

La gara maschile del Giro dell'Emilia 2024 sarà trasmessa in diretta in chiaro su RaiSport HD dalle 14:40 alle 15:40 per poi passare su Rai 2 a partire dalle 15:40. Su Eurosport 1, per i soli abbonati, la telecronaca diretta inizierà alle 15:00.

Come di consueto sarà possibile seguire la gara anche in streaming, a pagamento su Discovery+, SkyGo, Now TV e DAZN mentre gratuitamente e senza costi, su RaiPlay.