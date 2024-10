Giro di Lombardia 2024, percorso e orari: dove vederlo in TV e streaming

video suggerito

Il Giro di Lombardia è l'ultima grande monumento del 2024. Si corre oggi, a partire dalle 10:35 da Bergamo a Como per 255 km e 4.800 metri di dislivello. Favorito indiscusso per la "Classica delle foglie morte" è Tadej Pogacar che cerca il poker. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD.

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo atto della stagione ciclistica 2024, oggi sabato 12 ottobre con il Giro di Lombardia, che partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 252 chilometri. Il percorso presenta storiche salite tra cui quella del Muro di Sormano e quella del Ghisallo. Il record di vittorie appartiene al leggendario Fausto Coppi, con cinque successi, poi Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli e Philippe Gilbert. In questa edizione, di nuovo unico favorito indiscusso è sempre e solo lui: Tadej Pogacar. Diretta in chiaro su Rai Sport HD e Rai 2.

La novità più importante è che per questa edizione 2024 il percorso del Lombardia è stato modificato per maltempo. La "Classica delle Foglie Morte" non vedrà il gruppo affrontare la salita di Ganda, il cui manto stradale in alcuni tratti era completamente inagibile e pericoloso. La seconda modifica riguarda il finale, ma non dovrebbe portare grandi conseguenze a livello tecnico con l'arrivo non più sul lungolago per evitare eventuali esondazioni. Tra i favoriti al via, dove spiccano diversi nomi del miglior ciclismo attuale, c'è ovviamente Tadej Pogacar, con Remo Evenpoel a guidare il gruppo degli antagonisti al campione del mondo.

Orario di partenza: 10.35

Orario di arrivo: 17.30

Percorso: 252 km, dislivello 4.800 metri

Diretta Tv e streaming: in chiaro Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay. A pagamento su Europsport 1, DAZN, NOW, Discovery + e SkyGo.

Dove e a che ora passa oggi il Giro di Lombardia 2024, percorso e le strade chiuse

Il percorso del 118° del Lombardia ha subito alcune importanti modifiche per problemi legati al maltempo e al manto stradale inagibile o pericoloso per i ciclisti. Al km 37.5 la corsa, superato il centro abitato di Cene, girerà verso Albino, e non più verso Gazzaniga come da percorso originale, per affrontare da Nembro l’ascesa del Selvino che sostituirà il Passo di Ganda. Il tracciato inizialmente previsto verrà ripreso al km 57 subito dopo lo scollinamento del Selvino. Seconda modifica nel finale, a seguito del rischio esondazione del Lago di Como anche il finale della corsa subisce delle modifiche. La linea di arrivo non sarà posta sul Lungo Lario Trento bensì in Viale Felice Cavallotti, dove la corsa svolterà all’interno dell’ultimo km.

Chi sono i favoriti di oggi: la startlist del Giro di Lombardia

Pronostico tutto per Pogacar con Evenepoel vera unica alternativa. Il resto? Molti outsider per una startlist che comunque annovera nomi importanti. Si va da Enric Mas al nostro Andrea Bagioli, e poi Bauke Mollema e Jakob Fulglsang, vincitori di passate edizioni, Richard Carapaz, Simon Yates, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, e Romain Bardet.

Dove vedere il Giro di Lombardia 2024 di ciclismo in TV e streaming

Il Giro di Lombardia 2024 verrà trasmesso in diretta in chiaro su RaiSport HD dalle 14:40 alle 15:40 per poi passare su Rai 2 a partire dalle 15:40. Su Eurosport 1, per i soli abbonati, la telecronaca diretta inizierà alle 15:00.

Come di consueto sarà possibile seguire la gara anche in streaming, a pagamento su Discovery+, SkyGo, Now TV e DAZN mentre gratuitamente e senza costi, su RaiPlay.