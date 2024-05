video suggerito

Giro d'Italia 2024, dove vedere l'ultima tappa di oggi Roma – Roma: percorso e diretta TV

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo atto del Giro d'Italia numero 107, che ha laureato in maglia rosa uno straordinario e debordante Tadej Pogacar. Il campione sloveno della UAE è stato l'assoluto protagonista delle tre settimane di gara imponendosi in quasi tutti i traguardi in salita. Oggi, la passerella finale che parte e arriva in Capitale, in una Roma tinta di rosa per omaggiare il Giro in attesa dell'ultima volta tra velocisti. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD in TV e in streaming su RaiPlay.

Una passerella finale e doverosa per Pogacar e per tutti i reduci delle tre settimane di gara di un Giro d'Italia che arriva come da tradizione a Roma, dopo un percorso che ha movimentato le varie classifiche e consegnato maglie a decine di ciclisti. Un percorso classico, 125 chilometri totalmente pianeggianti, nella straordinaria cornice romana.

Numero tappa: 21 Roma – Roma

Orario di partenza: 15:30

Orario di arrivo: 18:50

Percorso tappa: pianura

Lunghezza/Dislivello: 125 km, 300 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Anche quest'ultima come tutte le precedenti 20 tappe della Corsa Rosa verrà trasmessa in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La 21ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Roma – Roma

Un epilogo classico, legato alla tradizione centenaria del Guro d'Italia. Oggi a Roma sventola solo un colore, quello rosa che annuncia l'arrivo della carovana dopo 3 settimane di volate e scatti in salita. Una passerella che attraversa uno scenario sempre unico e spettacolare per un percorso che non prevede alcuna asperità né problematica per un classico arrivo in volata.

Sarà una tappa divisa in due parti che prevedono la partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo dove si raggiunge il litorale e poi Ostia, per ritornare in zona partenza. Un vero e proprio circuito di 8 giri di 9.5 km che si sviluppa interamente lungo le vie cittadine con un fondo stradale prevalentemente asfaltato e alcuni brevi tratti in pavé. Fino al rettilineo finale di 350 metri interamente sui sanpietrini.

I favoriti per la vittoria nella 21ª tappa

Ovviamente occhi puntati sui velocisti reduci dopo le tre settimane di gara con Jonathan Milan su tutti. Per il gigante della Lidl-Trek si tratta davvero dell'ultima occasione per strappare una nuova vittoria in volata al Giro d'Italia, ripagando i propri compagni della beffa a Padova subita con la vittoria al fotofinish di Merlier e per riscattarsi davanti a tutti i suoi tifosi.