Tour de France 2024, dove vedere la 14ª tappa Pau – Saint-Lary-Soulan: percorso e diretta TV Oggi si corre la 14ª tappa del Tour de France 2024 da Pau a Saint-Lary-Soulan dopo aver scalato alcune salite mitiche dei Pirenei: alle 13 la partenza della frazione che si può vedere in diretta TV sui canali Rai e su Eurosport e in streaming gratis su Raiplay.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi per la 14ª tappa del Tour de France 2024 si torna a fare conti con le salite. La frazione Pau – Saint-Lary-Soulan porta difatti la carovana della Grand Boucle sui Pirenei e rimetterà dunque sotto i riflettori gli uomini di classifica più attesi dalla maglia gialla Tadej Pogacar ai suoi più immediati inseguitori Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Diretta TV in chiaro sui canali Rai e streaming gratis su Raiplay.

Tappa: 14ª – Pau – Saint-Lary-Soulan

Tipologia: montagna

Orario partenza e arrivo: 13:05 – 17:17

Distanza e dislivello: 152 km, 2.115 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 14 del Tour de France: percorso e altimetria della Pau – Saint-Lary-Soulan

La quattordicesima tappa del Tour de France 2024 è una delle più attese e spettacolari dell'intera competizione. Partendo dalla storica città di Pau, il percorso si snoda attraverso i suggestivi paesaggi pirenaici con i corridori che dovranno affrontare prima il Col du Tourmalet, poi l'Hourquette d'Ancizan, culminando il proprio sforzo nella dura salita verso Saint-Lary-Soulan dove è posto il traguardo. Questa tappa di montagna dunque metterà alla prova i ciclisti con una combinazione di salite impegnative e discese tecniche con l'ascesa finale che potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica generale.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

La tappa di oggi del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai. La quattordicesima tappa della Grand Boucle si potrà vedere integralmente su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) e Rai Sport HD (canale 58) mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Gli abbonati Sky e/o DAZN potranno guardare in diretta TV la tappa di oggi del Tour de France anche su Eurosport, canale presente su entrambe le piattaforme a pagamento in TV e anche su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: prima sfida sui Pirenei tra Pogacar e Vingegaard

La quattordicesima tappa è una delle più dure e selettive del Tour de France 2024 e vedrà dunque protagonisti i migliori scalatori al via di questa Grand Boucle. Tra i favoriti di oggi, spiccano infatti i due grandi rivali per la maglia gialla Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. I due daranno sicuramente spettacolo ma allo show oggi potrebbero unirsi anche gli altri specialisti della salita come Egan Bernal e Richard Carapaz. E anche gli altri uomini di classifica come Remco Evenepoel, Joao Almeida, Carlos Rodriguez, Mikel Landa, Adam Yates, Juan Ayuso o il nostro Giulio Ciccone.