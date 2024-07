video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 16ª tappa Gruissan – Nimes: percorso e diretta TV La Gruissan – Nimes è la 16a tappa del Tour de France e inaugura la terza e ultima settimana di corse. 188 chilometri totalmente pianeggianti e arrivo in volata. Diretta TV e streaming in chiaro sulle reti Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Si riparte per l'ultima settimana del Tour de France e lo si fa con la 16a tappa in programma, la Gruissan – Nimes. Una frazione di "passaggio" che non vedrà i migliori in classifica darsi battaglia ma aprirà le porte del traguardo alla classica volata. 188 chilometri senza molte asperità che regalerà agli sprinter reduci dai Pirenei una ulteriore occasione per primeggiare. Diretta su Rai 2 e Rai Sport in TV e su Raiplay per lo streaming.

Tadej Pofacar riparte dalla maglia rosa e dallo strapotere espresso nelle prime due settimane. Oggi lo sloveno, e i suoi avversari, dopo il giorno di riposo, resterà fermo sui pedali in attesa delle Alpi che decideranno questa edizione. Da domani si ritornerà a fare sul serio con scatti e controscatti in salita.

Tappa: 16ª – Gruissan – Nimes

Tipologia: pianeggiate

Orario partenza e arrivo: 13:05 – 17:30

Distanza e dislivello: 188km 1200 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 16 del Tour de France: percorso e altimetria della Gruissan – Nimes

188 chilometri pianeggianti per iniziare la terza e ultima settimana del Tour de France. La Gruissan – Nimes non prevede asperità di rilievo e tutti attenderanno il classico arrivo in volata tra gli sprinter reduci dai Pirenei. il Cote de Fambetoue (un quarta categoria) a metà tracciato darà solamente un po' di fatica in più in vista delle Alpi che si affronteranno nei prossimi giorni

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa: si riparte con la volata, velocisti sugli scudi

La terza settimana si riapre all'insegna delle volate e i velocisti sono protagonisti. Tra questi, occhi puntati sul sorprendente Girmay che oramai ha inserito il proprio nome nella storia del Tour e che vorrà prendersi altra gloria anche in questa ultima settimana di corsa verso Nizza.