Tirreno Adriatico 2025, le tappe e il percorso: partecipanti e dove vedere la corsa in TV Oggi lunedì 10 marzo, fino a domenica 16, scatta la 60a edizione della Tirreno-Adriatico: 6 tappe, oltre 1.140 chilometri per un dislivello complessivo di quasi 15 mila metri. Favorito indiscusso per prendersi il Tridente della Corsa dei Due Mari, Mathieu Van der Poel.

A cura di Alessio Pediglieri

Da oggi lunedì 10 marzo (fino a domenica 16) scatta la Tirreno-Adriatico, la Corsa dei Due Mari giunta alla sua 60a edizione. Partenza da Lido di Camaiore e il consueto arrivo a San Benedetto del Tronto per un totale di 1.142,5km e 14.250 metri di dislivello a tagliare in due la Penisola. Diretta in chiaro su Rai2, RaiSportHD e RaiPlay.

Sarà il consueto mix tra continui saliscendi, salite e sprint ad animare anche l'edizione 2025 della Tirreno-Adriatico che presenta un percorso variegato, difficile e che darà visibilità a tutti: cronoman, velocisti e scalatori, con un occhio di riguardo alle fughe di giornata. Si inizia nella tradizione con la crono individuale della prima tappa a Lido di Camaiore, poi spazio ai velocisti, quindi i pericoli degli Appennini nella parte centrale, fino alla passerella a San Benedetto del Tronto. Favorito indiscusso: Mathieu Van der Poel.

Le tappe e il percorso della Tirreno-Adriatico 2025: le date

Inizio soft per la Tirreno-Adriatico 2025, poi si inizia a fare sul serio nella tappa numero 3, Follonica-Colfiorito: prime difficoltà con diversi saliscendi e la scalata del Valico di Colfiorito. Poi, in tappa 4 da Norcia a Trasacco, la Forca della Civita, la Sella di Corno e il Valico La Crocetta a farla da padrone fino alla tappa regina con le pendenze maggiori nella Ascoli Piceno-Pergola. I muri marchigiani non lasceranno scampo: tre segnalati come GPM e di questi, due – Monte Santa Croce (3,4km all'8,8%) e Monte della Serra (4,7km al 6,6%) – che daranno il verdetto. Poi, in tappa 5, l'inedito arrivo in salita a Frontignano per chi vorrà provare a sparigliare le carte.

Tappa 1, lunedì 10 marzo: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (11,5km – cronometro individuale)

Tappa 2, martedì 11 marzo: Camaiore – Follonica (189km)

Tappa 3, mercoledì 12 marzo: Follonica – Colfiorito (Foligno) (239km)

Tappa 4, giovedì 13 marzo: Norcia-Trasacco (189 km)

Tappa 5, venerdì 14 marzo: Ascoli Piceno – Pergola (205km)

Tappa 6, sabato 15 marzo: Cartoceto – Frontignano (162km)

Tappa 7, domenica 16 marzo: Porto Potenza Picena – San Benedetto del Tronto (147km)

Chi partecipa alla Tirreno-Adriatico 2025: i favoriti

18 UCI World Teams, una squadra qualificata grazie al ranking (Israel-Premier Tech) e ben 5 wild card. Questa è la composizione della griglia di partenza della Tirreno-Adriatico edizione numero 60. Ovviamente, occhi puntati sul campione olandese Mathieu van der Poel della Alpecin-Deceuninck, che ha i favori indiscussi del pronostico per la classifica finale. A contendergli la maglia e il Tridente, Biniam Girmay della Intermarché – Wanty, primo avversario di livello. Per i colori italiani, occhi puntati principalmente sugli sprint e le volate, con Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

Dove vedere le tappe della Tirreno Adriatico in TV e streaming

La diretta TV in chiaro della Tirreno-Adriatico 2025 sarà affidata a RaiSportHD e Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà a disposizione il servizio offerto da Eurosport1 . Lo streaming gratuito sarà assicurato come sempre da RaiPlay, mentre in abbonamento ci si potrà connettere a discovery+, usare l'app Sky Go, utilizzare DAZN o usufruire del servizio on demand di NOW