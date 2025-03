video suggerito

Milano-Sanremo 2025 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti Si corre oggi, a partire dalle 10:25, la 116ª edizione della Milano-Sanremo. Tutte le info su percorso, ciclisti favoriti e dove vedere in diretta tv, in chiaro e in streaming una classica del ciclismo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo Ganna, speranza azzurra alla Milano-Sanremo.

La Milano-Sanremo è una classica del ciclismo che si articola lungo un percorso di 289 km. La 116ª edizione si corre oggi a partire dalle 10:25 con partenza da Pavia (nei primi chilometri si farà rotta verso la metropoli meneghina) e arrivo sul traguardo di via Roma, nella città ligure, intorno alle 17. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro gratis sui canali della Rai, in alternativa (ma solo per abbonati) potrà essere seguita su Eurosport, Discovery+, NOW e DAZN.

Il percorso della Milano-Sanremo: 289 km, si parte da Pavia

Il serpentone di ciclisti si snoderà lungo un tragitto di 289 km. Scatteranno da Pavia per dirigersi verso Milano, affrontando una prima parte di percorso abbastanza pianeggiante (Casteggio, Voghera, Tortona) fino ad Ovada quando i corridori si misureranno su un tratto leggermente in salita che conduce al Passo del Turchino che si trova a 150 km dal traguardo e fa da apripista verso la Liguria.

Le prime insidie si trovano nella discesa che porta al mare, imboccando la Statale Aurelia. Una lunga bretella d'asfalto che accompagnerà i concorrenti fino a Sanremo. Varazze, Savona, Albenga e i tre Capi (Mele, Cervo, Berta) rappresentano una sorta di antipasto rispetto a quello che accadrà poco dopo quando, a San Lorenzo a Mare, i muscoli delle gambe insisteranno sui pedali per la pendenza che caratterizza la salita della Cipressa (5.6 km da percorrere al 4,1% fino a un massimo del 9%).

Si ritorna sull'Aurelia e lì la Milano-Sanremo entra nel vivo. A 9 km dalla conclusione, ci sono una serie di tratti che metteranno a dura prova la tenuta dei ciclisti: una salita lunga 4 km con pendenza compresa tra il 4% e l'8%; una discesa resa infida per le condizioni della strada (stretta e piena di tornanti). Sono gli ultimi veri ostacoli prima dei circa 3 km finali che portano al traguardo in via Roma.

Chi sono i favoriti per la vittoria della Milano-Sanremo

Tadej Pogacar (UAE Emirates) è il favorito numero uno. È lui il ciclista che più di tutti ha la possibilità di alzare le braccia sul traguardo di Sanremo. Dovrà vedersela con la coppia della Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen, che tenteranno l'ennesimo acuto dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni. Mads Pedersen (Lidl Trek) e Thomas Pidcock (Q36.5) entrano nel corredo accessorio dei rivali da temere.

E gli italiani? La vittoria di un ciclista tricolore manca dal 2018, le speranze sono riposte soprattutto su Filippo Ganna (INEOS) e Jonathan Milan (Lidl Trek), mentre proveranno a conquistare un buon piazzamento Matteo Sobrero (Red Bull – BORA), (Decathlon) e Alberto Bettiol (Astana).

Dove vedere la Milano-Sanremo in diretta tv e in streaming

La Milano-Sanremo 2025 sarà trasmessa in diretta TV, in chiaro per tutti su Rai Sport HD e Rai 2 (in streaming su Rai Play). Gli abbonati potranno seguirla su Eurosport, Discovery+, NOW e DAZN. Possibilità di assistere alla corsa anche in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, NOW e DAZN. Telecronaca in onda a partire alle 10 con commenti di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser.