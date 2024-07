video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 6ª tappa Maçon – Dijon: percorso e diretta TV Sesta tappa del Tour de France 2024 da Maçon a Dijon per 164 chilometri dedicati ai velocisti. Solo un HPM di quarta categoria a inizio frazione. Diretta in chiaro sulla Rai, sia per la TV che per lo streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Sesta tapa del Tour de France 2024 e ancora una frazione con traguardo dedicato ai velocisti di giornata. Si parte da Maçon per arrivare a Dijon dopo 164 chilometri e un dislivello di 1.000 metri. Diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi in TV su Rai Sport HD e poi su Rai 2, mentre per lo streaming diretta su RaiPlay.

Gli scalatori possono riposare: dopo le fatiche impressionanti della quarta tappa, due frazioni per i velocisti che non dovrebbero impensierire gli uomini di classifica capitanati dal "cannibale" Tadej Pogacar capace di prendersi la maglia gialla e di guardare tutti dall'alto verso il basso. Una giornata di relativo riposo (le medie saranno comunque elevate) per poi pensare di nuovo alle montagne dei prossimi giorni.

Tappa: 6ª – Macon– Dijon

Tipologia: pianeggiante

Orario partenza e arrivo: 13:35 – 17:15

Distanza e dislivello: 164km 1.000 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 6 del Tour de France: percorso e altimetria della Macon-Dijon

Una tappa totalmente piatta che spinge a prevedere il classico arrivo in volata, il secondo consecutivo che premierà gli sprinter che avranno maggior gamba. 164 chilometri con una minima asperità a inizio tracciato, il Col du Bois Clair un quarta categoria su cui è impensabile ci possano essere dei movimenti importanti. Poi si attraversa la Borgogna in direzione Dijon con un arrivo che presenta un unico inghippo, l'ultima curva a 300 metri dal traguardo.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa di oggi: i velocisti protagonisti nella volata di Dijon

Così come ieri, anche oggi il Tour premia gli sprinter di giornata. Una tappa percorsa ad altissime velocità che vedrà il solito concitato finale con i treni dei migliori che daranno di spalla per prendersi le migliori posizioni in vista dell'arrivo. Occhi puntati sui soliti noti nomi, da Cavendish a Girmay, passando da can Aert e Groenewegen.