Marc Marquez rinnova con la Ducati: “Sappiamo come sta realmente, fa qualcosa di sovrumano”

Marc Marquez si è legato alla Ducati fino al 2028 mettendo tutti d’accordo nel team. Il più entusiasta sembra essere il team manager Davide Tardozzi che ha parlato delle condizioni in cui lo spagnolo sta gareggiando.

Marc Marquez e la Ducati ancora insieme fino al 2028. È arrivata l'ufficialità del rinnovo contrattuale del 7 volte campione del mondo della MotoGP per altre due stagioni. Prosegue dunque il fortunato matrimonio iniziato nel 2025 con l'approdo nel team ufficiale e che ha regalato nella scorsa stagione la conquista del titolo iridato. Non poteva esserci momento migliore per formalizzare il tutto, considerando il rendimento di Marquez che con le due vittorie consecutive nei Gran Premi di Ungheria e di Cechia ha ridotto e non poco le distanze da Bezzecchi, attuale leader della classifica iridata.

Marc Marquez rinnova con la Ducati, Tardozzi entusiasta

D'altronde che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era capitò già domenica quando Davide Tardozzi, team manager della Ducati Lenovo, si era quasi emozionato di fronte all'ennesima impresa di Marc Marquez ottenuta in condizioni fisiche precarie. Subito dopo il trionfo dello spagnolo, con addosso anche la gioia per il terzo posto di Bagnaia, il dirigente aveva provato ad esternare la sua stima per il suo pilota: "Marc è incredibile e non smette mai di sorprendermi – riporta AS – Noi sappiamo esattamente quale sia il suo stato fisico e quello che sta facendo è sovrumano. Sta facendo ciò che nessun altro pilota potrebbe fare nelle sue condizioni fisiche. Guardate, questo ragazzo… Voglio parlare più della persona che del pilota, una persona che non smette di stupirti per come affronta i problemi e per come si concentra su ciò che deve fare. È un grande professionista e un grandissimo talento, ma il suo lato umano è ciò che fa la differenza e che lo porta a ottenere questi risultati".

L'orgoglio e il piacere di lavorare con Marquez

E se Marquez ha rinnovato, anche Tardozzi non può che essere felice di proseguire la sua avventura in rosso. Il motivo principale? La possibilità di poter lavorare con un campione del calibro dello spagnolo: "Ho troppi anni sulle spalle, ma non me ne vado a casa perché mi diverto troppo a lavorare con un pilota come Marc e in Ducati. Questo è sempre stato il mio sogno e il mio hobby, e al tempo stesso è il mio lavoro, quindi mi sento fortunato che la Ducati mi abbia dato l'opportunità di lavorare con piloti del genere".

L'entusiasmo di Marc Marquez per il rinnovo fino al 2028

Marc Marquez dal canto suo vede solo il rosso della sua Ducati e vuole provare a riconfermarsi campione. I 40 punti di distacco dal Bez sono un motivo di grande fiducia per lui che anche in questa annata ha dovuto fare i conti con un problema fisico e con l'ennesima operazione. Dopo il ritorno in sella, seppur non al top, ha ancora una volta confermato il suo piglio e il suo talento con due prove di altissimo livello: "Sono molto felice di rinnovare con il Ducati Lenovo Team e di continuare a far parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che fosse il progetto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul duro lavoro. In questo rinnovo lo hanno dimostrato ancora una volta, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità necessaria per prendere la decisione giusta. Nel nostro primo anno insieme abbiamo lottato per il titolo e lo abbiamo vinto, un traguardo inestimabile che ha confermato la strada intrapresa".