Battocletti scopre di aver vinto il bronzo alle Olimpiadi in TV e scoppia in lacrime: cosa è successo Nadia Battocletti conquista la medaglia di bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver tagliato il traguardo in quarta posizione: scopre della squalifica dell'avversaria solo quando era davanti alle telecamere della TV per le interviste post gara.

A cura di Michele Mazzeo

Al termine della finale dei 5000 metri femminili delle Olimpiadi di Parigi 2024 Nadia Battocletti era già felicissima per l'incredibile quarto posto ottenuto con tanto di record italiano (14'31″64) in una gara che storicamente non ha mai riservato grandi soddisfazioni all'Italia, non sapendo però che da lì a poco sarebbe addirittura diventata una medagliata olimpica.

Già perché, proprio mentre si stava recando verso la postazione interviste della RAI per la consueta intervista post-gara, ha appreso della squalifica della kenyana Faith Kipyegon, che aveva chiuso in seconda posizione alle spalle della connazionale Beatrice Chebet, è stata squalificata per una presunta scorrettezza commessa durante la corsa (avrebbe ostacolato l'etiope Gudaf Tsegay).

"Fermi! Nadia! Nadia! È bronzo! Squalificata la seconda" gli urla infatti una donna italiana presente lì a bordo pista proprio mentre si stava dirigendo verso la postazione dell'inviata RAI. Appresa la squalifica Nadia Battocletti si è così ritrovata sorprendentemente al terzo posto nell'ordine d'arrivo finale: risultato che significa coronare il sogno di una vita mettendosi al collo la medaglia di bronzo olimpica, anche se ancora bisognerà aspettare l'esito del ricorso presentato dalla federazione kenyana per avere la certezza della classifica finale (in attesa anche l'olandese Sifan Hassan che qualora la squalifica venisse confermata vedrebbe la sua medaglia di bronzo trasformarsi in un argento).

Inevitabile però che appena appresa la notizia la campionessa d'Europa in carica si sia lasciata andare alle emozioni con un piccolo pianto di gioia immortalato dalle telecamere RAI e da quelle di Eurosport. Un momento di commozione durato diversi secondi, ma poi sopito nel momento in cui è trovata a rispondere alle domande in TV dove si è mostrata molto prudente riguardo l'ufficialità del risultato: "Bisogna aspettare i ricorsi, per ora tengo il 4° posto. Sono comunque felice per la gara, per come ho corso, per come mi sono buttata. E ora spero che l'infortunio mi dia tregua perché vorrei scendere pista anche nei 10.000" ha difatti detto ai microfoni della RAI riguardo la possibilità di aver conquistato la prima medaglia italiana dell'atletica in queste Olimpiadi di Parigi 2024.