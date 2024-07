video suggerito

Martinenghi favoloso, vince i 100 rana: è il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi Nicolò Martinenghi vince la medaglia d’oro nei 100 rana alle Olimpiadi 2024: Tete ha scritto una pagina di storia del nuoto italiano a Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alle Olimpiadi 2024. Prestazione favolosa del nuotatore azzurro, che ha battuto di appena due centesimi due enormi rivali come Adam Peaty e Nic Fink ed è il nuovo campione olimpico.

Il fenomeno di Azzate ha piazzato una gara davvero speciale e si è preso la gloria alla Defense Arena Parigi. È laprima medaglia d'oro dell'Italia a Parigi e 24 anni dopo Domenico Fioravanti si torna a primeggiare nella rana.

Martinenghi vince il primo oro per l’Italia alle Olimpiadi

Martinenghi, già campione d'Europa e del Mondo, si è preso anche quest'altra soddisfazione e lo ha fatto nella maniera più incredibile: è rimasto attaccato ai primi due ai 50 e poi ha piazzato la zampata nella seconda parte da vero campione.

Martinenghi è parso il più libero nella vasca, posizionandosi alle spalle del cinese Qin Haiyang e dell'inglese Adam Peaty, ma negli ultimi 50 ha attaccato e ha superato gli avversari nell'ultima parte scrivendo una pagina di storia del nuoto italiano.

Martinenghi confessa: "Non nego di aver chiuso gli occhi: stavo bene, lo sapevo…"

L'atleta azzurro era riuscito a conquistare l’accesso alla finale a Cinque Cerchi con il crono di 59.28 (sesto), con una seconda parte di gara in cui non era stato brillantissimo: l'obiettivo era, evidentemente, entrare nell'ultimo atto e giocarsi tutto come ha fatto.

Nicolò Martinenghi a Rai Sport ha dichiarato: "Non so cosa dire, sono senza parole. Sarà una delle prime interviste che farò a scena muta… Il tempo non è dei migliori, ma conta il risultato: conta farsi trovare pronti. Mi immagino ora sul podio, io non canto l'inno non per menefreghismo ma per scaramanzia. Questa vittoria è per la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei tifosi… Non so cosa dire: l'oro olimpico è la ciliegina sulla torta, mancava dopo l'oro europeo e l'oro mondiale… Durante la gara non nego di aver chiuso gli occhi: stavo bene, lo sapevo…".