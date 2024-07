video suggerito

Greg Paltrinieri fa la storia! Vince il bronzo negli 800 metri alle Olimpiadi, mai nessuno come lui Grandissimo bronzo di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero di nuoto a Parigi. Il 29enne emiliano è il primo italiano a salire sul podio in tre Olimpiadi consecutive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Greg Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi: il 29enne di Carpi è il primo italiano a vincere tre medaglie nel nuoto in tre edizioni consecutive dei Giochi olimpici. Paltrinieri è stato in ballo fino all'ultima vasca anche per un metallo più prezioso, ma poi si è dovuto arrendere al rush finale dell'irlandese Daniel Wiffen, che ha vinto col tempo di 7'38"19, nuovo record europeo ed olimpico, e dello statunitense Bobby Finke (7'38"75). Greg ha finito terzo in 7'39"38, mentre Luca De Tullio – l'altro finalista azzurro – si è classificato settimo con 7'46"16.

Paltrinieri gonfia ulteriormente un palmarès da sogno, a coronamento di una carriera lunghissima, che ha la punta di diamante rappresentata dalla medaglia d'oro nei 1500 metri ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. Poi c'è stato l'argento a Tokyo 2020 negli 800 stile, con l'aggiunta del bronzo nei 10 km in acque libere, e adesso un altro bronzo – meraviglioso, che attesta la longevità di questo straordinario campione – a Parigi 2024. Poi, vabbè, ci sarebbero ben 6 ori mondiali, oltre a 5 argenti e 5 bronzi: insomma Greg è un monumento dello sport italiano.