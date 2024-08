L’Italia della ginnastica ritmica è straordinaria: le Farfalle conquistano la medaglia di bronzo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia della ginnastica ritmica a squadre è straordinaria. Le azzurre conquistano la medaglia di bronzo con 32 punti piazzandosi alle spalle della Cina che con un totale di 68.10 ha centrato l'oro e Israele che si prende l'argento. Risultato straordinario per Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris che si sono esibite sulle note di “L’estasi dell’oro” di Ennio Morricone. Una sola sbavatura per l'Italia, quella nell'esercizio ai 5 cerchi, a causa della caduta dell'attrezzo.

Gli esercizi che sono valsi il bronzo all'Italia

Tutto perfetto invece nell'esercizio con 3 nastri più 2 palle in cui le Farfalle hanno fatto solo una piccola imprecisione, ma migliorandosi rispetto alla qualifica. La classifica finale poco dopo è stata dunque completamente rivoluzionata con la Bulgariaaddirittura fuori dal podio dopo aver fatto il primo punteggio ieri. Piccolo rimpianto quindi per le Farfalle che se solo avessero ripetuto il 38.200 di ieri ai cerchi (2.100 punti più di oggi), avrebbero centrato l’oro.

L'Italia con questo bronzo sale a quota 37 medaglie complessive in queste Olimpiadi: 11 ori, 12 argenti e 14 bronzi. Per la delegazione azzurra sono due le medaglie raccolte dall’Italia nella ginnastica ritmica a queste Olimpiadi: il bronzo di Sofia Raffaeli nell’all-around individuale e il bronzo nell’all-around per gruppi. Le Farfalle confermano così il bronzo centrato tre anni fa a Tokyo 2020/2021.

Un successo importantissimo per l'Italia e per la ginnastica ritmica che in queste Olimpiadi di Parigi ha quasi sempre avuto anche il sostegno del pubblico. A Parigi le azzurre sono state apprezzate per eleganza e preparazione nell'esercizio mostrato. A partire da Sofia Raffaeli fino alla competizione a squadre l'Italia è riuscita a farsi apprezzare al meglio mostrando il talento delle proprie atlete che hanno portato in alto i colori del nostro Paese.