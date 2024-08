video suggerito

Tita e Banti vincono ancora la medaglia d’oro alle Olimpiadi: un’altra grande impresa nella vela Tita e Banti hanno vinto la medaglia d’oro delle Olimpiadi anche a Parigi 2024. Ruggero Tita e Caterina Banti si sono aggiudicati la medaglia più prestigiosa per la seconda volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caterina Banti e Ruggero Tita hanno vinto ancora una volta la medaglia d'oro delle Olimpiadi nella vela nel Nacra 17. I due azzurri dopo aver trionfato a Tokyo hanno fatto il bis a Parigi, dove aver dominato nelle acque di Marsiglia. Per l'Italia è il decimo oro dei Giochi 2024, ed è la ventinovesima medaglia in assoluto, il primo nella vela, a questo giro. Secondo posto per l'Argentina. Bronzo alla Nuova Zelanda.

Tita e Banti avevano già blindato l'oro nelle regate di flotta

Bastava un secondo posto per vincere l'oro a Tita e Banti. Bastava perché qui non si corre in una gara secca. La formula è diversa. Ci sono dodici regate di flotta nelle Opening Series e al termine delle dodici prova la coppia azzurra ha chiuso davanti a tutti e si è presentata largamente in vantaggio. Primo posto con un margine di 14 punti sull'Argentina di Mateo Majdalani ed Eugenia Bosca e 20 su Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

Tita e Banti vincono la medaglia d'oro, Argentina d'argento

La Medal Race era l'ultima prova ed era riservata solo ai primi dieci classificati della graduatoria e per regolamento assegna un punteggio doppio. La gara si è corsa con un giorno di ritardo, a causa dell'assenza di vento si è sposata al giovedì. La partenza dell'Italia è buona, l'Argentina, la più diretta inseguitrice, viene subito penalizzata, Tita e Banti controllano gli argentini e vanno di conserva, ma non possono controllare troppo, il vento fa le bizze.

Seconda medaglia d'oro per Banti e Tita alle Olimpiadi

La Medal Race viene vinta dalla Francia, una vittoria di Pirro, che non vale nemmeno il podio. L'Italia è seconda. Un secondo posto che vale oro. Secondo oro consecutivo per Tita e Banti alle Olimpiadi. Due campionissimi dello sport italiano. Argentina e Nuova Zelanda salgono sul podio.