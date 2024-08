video suggerito

L’Italia vince un’altra medaglia nella scherma: è d’argento, il Giappone conquista l’oro nel fioretto L’Italia non riesce a conquistare un altro oro nella scherma. Nella finale a squadra del torneo maschile di fioretto il Giappone si è imposto 45-38 ed ha conquistato la medaglia più prestigiosa. Conquistano uno splendido argento Macchi, Marini, Foconi e Bianchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia del fioretto maschile ottiene la medaglia d'argento nella prova a squadre, oro per il Giappone che si è imposto per 45-38. La scherma ottiene la quinta medaglia di questa edizione dei Giochi, per l'Italia è la ventiduesima medaglia in assoluto.

Le gare di scherma di Parigi 2024 si sono chiuse con il fioretto maschile a squadre. L'Italia dopo aver sconfitto Polonia e Stati Uniti era riuscita a qualificarsi per la finale, contro il sorprendente Giappone che aveva eliminato in semifinale la Francia. L'incontro, l'ultimo al Grand Palais, è stato molto equilibrato, con una serie di capovolgimenti di fronte.

Dopo il sesto dei nove assalti nipponici avanti di due punti (28-30), Guillaume Bianchi scende in pedana e all'inizio del settimo assalto subisce una brutta botta al polso. L'incontro viene sospeso, per medical timeout. Quando si riprende non è facile per Bianchi, che è bravissimo si rimette in carreggiata e recupera una stoccata. Si chiude sul 34-35. Cerioni manda in pedana Foconi al posto di Macchi. L'assalto numero otto è deficitario: è 5-0 Giappone, che si mette davanti di sei lunghezze e chiude di fatto lì la finale, che termina 45-38.

Il bilancio dell'Italia nella scherma ai Giochi di Parigi 2024 è buono. Oro per le regine di Spade, argento che brucia per Macchi, battuto anche per via di una serie di decisioni arbitrali discutibili. Argento, ovviamente, per la squadra di fioretto maschile, ma anche per quella femminile di fioretto. E poi c'è il bronzo di Samele.