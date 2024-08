video suggerito

Italia a medaglia anche oggi: bronzo nell’inseguimento a squadre di ciclismo, siamo a quota 27 Medaglia di bronzo nel ciclismo alle Olimpiadi di Parigi: i quattro azzurri dell’inseguimento a squadre hanno battuto la Danimarca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia dell'inseguimento a squadre di ciclismo conquista una bellissima medaglia di bronzo alle Olimpiadi, schiantando nella finale per il terzo posto la Danimarca. Non si interrompe dunque la striscia di medaglie portate a casa tutti i giorni dalla squadra azzurra ai Giochi di Parigi: siamo arrivati a quota 27. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon hanno subito rialzato la testa dopo la sconfitta di ieri in semifinale contro la mostruosa Australia (oggi vincitrice dell'oro in finale contro la Gran Bretagna), che nell'occasione aveva fatto anche segnare il record del mondo con il tempo spaziale di 3'40″730, togliendolo proprio agli azzurri (3'42″032).

Oggi il quartetto azzurro ha annichilito i tradizionali avversari danesi, che erano partiti forte ma poi nulla hanno potuto di fronte al prepotente ritorno dei nostri. La Danimarca aveva un vantaggio di 1.069 secondi dopo i primi 1000 metri, leggermente sceso a 0.814 a metà gara. Lì si è scatenato Jonathan Milan, che con un giro pazzesco ha riportato l'Italia a mezzo secondo di distacco. Il sorpasso in tromba da parte degli azzurri e lo sfaldarsi della squadra danese ha scolpito il risultato ben prima della fine della prova: la medaglia di bronzo è andata all'Italia, col tempo di 3'44"197, con la Danimarca staccata di quasi 2 secondi.

(in aggiornamento)