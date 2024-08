video suggerito

Fantastico Malan, è bronzo per l’Italia nel Pentathlon moderno: rimonta mostruosa nella laser run Giorgio Malan conquista la medaglia di bronzo nel Pentathlon Moderno alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie ad una grande rimonta messa in atto nella laser run conclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

720 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inattesa medaglia di bronzo per l'Italia nella gara individuale maschile di Pentathlon Moderno alle Olimpiadi Parigi 2024. Giorgio Malan con una grandissima rimonta nell'ultima prova (la laser run in cui ci si cimenta nella corsa e nel tiro al bersaglio con pistola laser) ha conquistato una inaspettata terza posizione chiudendo alle spalle del dominatore Ahmed Elgendy e del giapponese Taishu Sato. Quinto posto invece per l'altro italiano Matteo Cicinelli preceduto anche dal messicano Hernandez.

Una medaglia ottenuta con grande caparbietà dal 24enne torinese che dopo le prove d'equitazione (percorso netto), di scherma (18° nel ranking round) e di nuoto (dove aveva recuperato molte posizioni in classifica), era arrivato a questa laser run conclusiva (nella quale si svolgono contemporaneamente due delle cinque discipline del Pentathlon moderno) al quinto posto (è partito difatti con 30 secondi di ritardo rispetto all'egiziano dominatore assoluto della disciplina e oltre dieci secondi di ritardo rispetto agli altri tre pentatleti che lo precedevano).

Dopo aver rimontato una prima posizione con un ottimo primo poligono è stata la perfetta prestazione nell'ultimo turno al tiro e nella corsa finale verso il traguardo che Giorgio Malan a rendere possibile quella che è un'impresa storica. Per l'Italia si tratta infatti della quinta medaglia a cinque cerchi di sempre a livello individuale in questo sport multidisciplina arrivata a distanza di ben 36 anni dall'ultima, cioè l'argento centrato a Seul '88 da Carlo Massullo.

La classifica finale del Pentathlon Moderno maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024

ELGENDY Ahmed (Egitto) 1555 punti SATO Taishu (Giappone) 1542 MALAN Giorgio (Italia) 1536 HERNANDEZ Emiliano (Messico) 1532 CICINELLI Matteo (Italia) 1527 JUN Woongtae (Corea del Sud) 1526 SEO Changwan (Corea del Sud) 1520 DOGUE Marvin (Germania) 1520 CHOONG Joseph (Gran Bretagna) 1519 SZEP Balazs (Ungheria) 1519