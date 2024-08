video suggerito

L’Italia è medaglia d’argento nella canoa sprint: trionfo per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini L’Italia vince la medaglia d’argento nella canoa sprint doppio uomini sui 500 metri. Impresa al fotofinish, di cuore, di rabbia, da parte della coppia azzurra formata da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia vince la medaglia d'argento nella canoa sprint doppio uomini sui 500 metri. Impresa al fotofinish, di cuore, di rabbia, da parte della coppia azzurra formata da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. I due atleti italiani hanno centrato una medaglia che in questo sport mancava da 64 anni. Un equipaggio italiano nella canadese non andava in finale proprio da allora e per questo il significato di questo successo è doppio per gli azzurri. La doppia italiana è stata protagonista di una finale sensazionale e capaci di spuntarla al fotofinish su Spagna e Ungheria.

Dopo una semifinale non eccezionale ma sufficiente per approdare all’atto conclusivo, Tacchini e Casadei hanno affrontato questa finale in modo pazzesco avendo la meglio sugli avversari nonostante la settima posizione occupata a soli 250 metri dal traguardo. La loro è stata di fatto una rimonta pazzesca con un tempo di 1:41.08. Davanti all'Italia si è piazzata davanti ai cinesi Liu/Ji, dominanti in 1:39.48. Dopo l’oro di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom dunque, anche dalla velocità arriva una medaglia fondamentale e inaspettata per l’Italia.

Casadei-Tacchini in coppia in canoa sprint dal 2022

L'Italia ha dunque centrato una medaglia storica che in questa disciplina non si vedeva da ben 64 anni. Un secondo posto che l’Italia di fatto non raggiungeva dai Giochi di Roma 1960. Questo accresce ulteriormente il valore di questo trionfo dell'Italia a Parigi. Carlo Tacchini, 29 anni di Verbania, ha partecipato alle sue seconde Olimpiadi dopo quelle di Rio de Janeiro dove l'azzurro aveva chiuso al settimo posto nel C1 1000. Per il 21enne Casadei invece è stato il debutto ai Giochi che sicuramente farà fatica a dimenticare.

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini confermano le ottime premesse già avute in precedenti gare in questi anni. Entrambi sono atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e sono in coppia del 2022. Insieme sono già stati in grado di vincere la medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia lo scorso anno e il bronzo europeo quest'anno a Szeged. Per Casadei invece, singolarmente, è arrivata più volte la vittoria del titolo Mondiale riservato alla categoria Under 23.