Italia strepitosa, Consonni e Guazzini d’oro nella Madison femminile di Ciclismo su pista alle Olimpiadi

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini (Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia) hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un giro guadagnato nel finale della Madison ha spinto sul podio l'Italia nella gara femminile di Ciclismo su pista. Ai 20 punti del colpo di coda si sono aggiunti gli altri 5 della prova sprint che ha piazzato le azzurre in testa alla classifica. Il sorriso, la stretta di mano e le braccia alzate suggellano il successo. È in quel momento, quando hanno piazzato il parziale di 37 punti, che hanno accarezzato il sogno di infilare al collo il metallo più prezioso. Il secondo premio che arriva dalla pista dopo il bronzo dell'inseguimento maschile.

Ci sono riuscite dando lo strappo giusto nel momento topico della prova. Loro avevano ancora abbastanza energie da spendere, le avversarie no. L'attacco determinante è avvenuto a 40 giri dal termine della finalissima, quando hanno capito che serviva un cambio di passo, uscire dal ‘traffico' e lasciare alle spalle quella Gran Bretagna che era tra gli avversati più temuti. L'argento è andato alle inglesi (31 punti), mentre il bronzo ai piedi del collo lo ha guadagnato l'Olanda (28).

Una coppia d'oro che, come ci hanno tenuto a sottolineare in diretta alla Rai, durante le interviste a caldo, è partita da lontano. A Saint-Quentin-en-Yvelines hanno scolpito la giornata perfetta, portando in dote all'Italia la 33ª medaglia complessiva, l'11ª d'oro. "Siamo insieme da quando eravamo ragazzine", spiegano in coro, con gli occhi umidi per le lacrime di gioia e per la commozione. Consonni ha fatto la differenza negli sprint, Guazzini ha sfruttato le sue doti maggiori doti da passista e poco alla volta ha eroso il vantaggio delle altre concorrenti.

Chiara e Vittoria si abbracciano, non credono ai loro occhi. Hanno vinto alle Olimpiadi ed è tutto vero. "L’abbiamo vinta di gambe e cuore, siamo state le più forti – dice Guazzini -. All’inizio eravamo un po’ perse, però non volevo andare in panico perché sapevano che la Madison è una gara lunga e non dovevamo ammazzarci per arrivare quinte. O la va, o la spacca ci siamo dette. Ed è andata bene, abbiamo vinto la medaglia d’oro olimpica".

La Madison si fa in due, aggiunge ancora in perfetta sintonia con la compagna di bici con la quale ha realizzato un'impresa bellissima. "Aveva una gamba della Madonna… non state a sentire quello che dice", sorride e lascia la parola a Consonni visibilmente emozionata e incredula. "Non ho parole, devo ringraziare Vittoria. Nella prima parte ci siamo un po’ perse, nella seconda parte lei ha un po' rimediato al gap che avevamo preso. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi".