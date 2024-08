video suggerito

Impresa Italia nella Madison maschile di ciclismo su pista: argento per Elia Viviani e Simone Consonni Impresa dell’Italia nella Madison maschile di ciclismo su pista. Elia Viviani e Simone Consonni vincono la medaglia d’argento arrivando solo alle spalle del Portogallo che si prende l’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Impresa dell‘Italia nella Madison maschile di ciclismo su pista. Elia Viviani e Simone Consonni vincono la medaglia d'argento arrivando solo alle spalle del Portogallo che si prende l'oro. Gara pazzesca degli azzurri che salgono sul podio. Il bronzo va invece alla Danimarca. Sorride ancora l'Italia dopo lo splendido oro delle compagne di squadra nella gara femminile corsa ieri. A fine gara Elia Viviani, 35 anni, è scoppiato in lacrime non riuscendo a trattenere l'emozione per questo successo assolutamente grandioso per l'Italia e la delegazione azzurra.

La classifica finale al termine della corsa ha visto dunque il Portogallo trionfare a quota 55 seguito proprio dall'Italia che ha chiuso a 47 seguita dalla Danimarca a 41. Fuori dal podio finisce la Nuova Zelanda quarta con 33 e Giappone quinto con 30. Gli azzurri sono stati bravi a prendersi il giro con un’azione lunghissima e di grande sacrificio. Piccola nota negativa la caduta nel finale dell’Italia, che ha per un attimo destabilizzato gli azzurri specie nello sprint finale col Portogallo.

Incredibile quanto accaduto nella famiglia Consonni in soli due giorni. Simone ha vinto il bronzo con il quartetto e l’argento di oggi in coppia con Elia Viviani mentre Chiara ieri ha conquistato la medaglia d’oro in coppia con Vittoria Guazzini. Per Elia Viviani invece si tratta della terza medaglia olimpica della sua carriera.

L'Italia festeggia la terza medaglia nel ciclismo su pista

Due nell’Omnium (oro a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020) ed oggi questo straordinario argento. Per l'Italia è la prima medaglia nella Madison maschile da Sydney 2000 quando trionfarono con il bronzo Silvio Martinello e l'attuale CT Marco Villa. Complessivamente invece alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel ciclismo su pista è invece la terza medaglia per la delegazione azzurra in questa spedizione dopo l'inseguimento uomini (bronzo) e la Madison donne (oro).