Filippo Macchi medaglia d’argento dopo una finale di fioretto infinita: l’Italia sfiora il terzo oro Filippo Macchi vince la medaglia d’argento alle Olimpiadi 2024 di Parigi dopo la finale nel fioretto maschile contro Cheung Ka Long. L’azzurro nervoso dopo ben due stoccate decisive riviste al video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Filippo Macchi vince la medaglia d'argento alle Olimpiadi 2024 di Parigi dopo la finale nel fioretto maschile contro Cheung Ka Long. L'azzurro, che aveva raggiunto l'atto finale dopo essersi imposto 15-11 sullo statunitense Nick Itkin, vicecampione del mondo di questa specialità, ha mostrato ancora una volta tutta la sua grinta e tenacia portandosi a casa una medaglia che rappresenta un orgoglio per l'Italia intera. Il 22enne di Pontedera, al suo esordio Olimpico, è stato capace di mantenere la lucidità dopo un iniziale svantaggio arrivando fino al 14-14.

Ma il finale è infinito e discusso. Sul 14-14 ci sono state due stoccate di fila riviste al video. I giudici in entrambi i casi non hanno deciso, tra le polemiche del CT azzurro Stefano Cerioni. Poi c'è stata una terza stoccata contesa e rivista, stavolta assegnata a Cheung. Non mancano, però, le polemiche in pedana dato che a tutti sembrava come l'azzurro avesse colpito per primo. Macchi festeggia l'argento ma polemizza con l'arbitro a fine match sottolineando le sue ragioni e i motivi delle sue proteste e di quelle del suo allenatore Cerioni: Macchi a fine gara non ha voluto incontrare la stampa.

Cosa è successo nella finita di fioretto individuale maschile

Filippo Macchi a fine gara è scappato via insieme al suo allenatore Cerioni per via delle decisioni dell'arbitro che non sono piaciute all'azzurro. Dubbi sulle stoccate finali, due riviste entrambe dai giudici al video che però incredibilmente non hanno deciso facendo rigiocare tre volte l'ultimo punto. Una decisione che non è piaciuta agli azzurri che rivendicavano l'ultima stoccata. Alla fine l'arbitro ha deciso di non giudicare non ritenendo chiaro il colpo evidentemente.

Sta di fatto che Macchi, non ancora 23enne, è riuscito comunque a portarsi a casa una medaglia d'argento che chiaramente ora passa in secondo piano ma resta comunque un grandissimo traguardo. L'Italia chiude la giornata con altre due medaglie e sale a quota 8: 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Gli azzurri sono ottavi nel medagliere complessivo, guidato dal Giappone davanti a Francia e Cina.