Bacosi e Rossetti favolosi, oro nello skeet a squadre miste: è la 25esima medaglia azzurra a Parigi Contro i fenomeni degli Stati Uniti gli italiani Bacosi e Rossetti vincono l’oro nello skeet a squadre miste: dopo le gare individuale gli azzurri hanno trovato il grande riscatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il lunedì straordinario dell'Italia non sembra avere limiti: dopo l'oro di Alice D'Amato nella trave è arrivato anche il fantastico primo posto di Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nello skeet a squadre miste, conquistato contro i grandi campioni statunitensi. Per gli azzurri è la venticinquesima medaglia di questa spedizione che sta regalando grandi gioie in ogni disciplina, anche quando sembrava esserci del malcontento.

L'impresa è arrivata sul filo del rasoio grazie alla vittoria sugli Stati Uniti per 45-44, un'impresa eccezionale soprattutto che Bacosi che nell'individuale non era riuscita a trovare la qualificazione. Per lei è arrivata una rivincita dolcissima, con una medaglia d'oro pesantissima.

L'Italia festeggia l'oro nello skeet a squadre miste

Superare gli Stati Uniti sembrava un'impresa, eppure gli azzurri hanno potuto festeggiare la medaglia d'oro contro una squadra temibilissima, formata da due alieni di questo sport: dall'altra parte infatti c'era Vincent Hancock, campione nell'individuale in 4 delle ultime 5 Olimpiadi, accompagnato dal bronzo nell'individuale femminile Jewell Austen Smith. Due pezzi da novanta che alla fine sono tornati a casa soltanto con l'argento e che nulla hanno potuto contro i due implacabili italiani.

Lo sbilanciamento percepito sulla carta non si è per niente visto in campo, dove l'Italia ha colto a piene mani l'unica occasione per poter uscire con il premio più grande. Hancock ha sbagliato nel momento decisivo e i due azzurri ne hanno approfittato sfoderando la prestazione perfetta e ripetendo ciò che era già accaduto a Rio 2016, quando entrambi tornarono a casa con la medaglia d'oro nelle gare individuali. Si tratta del primo oro in assoluto nello skeet a squadre miste, una specialità in cui nessuno si aspettava di vedere l'Italia primeggiare e conquistare il gradini più alto del podio.