Furlani vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo: è il primo podio per l’atletica azzurra

A cura di Ada Cotugno

L'Italia dell'atletica può festeggiare il suo primo traguardo con Mattia Furlani: nel salto in lungo il giovanissimo atleta si porta a casa la medaglia di bronzo dopo una striscia di salti di un'enorme continuità che per poco non lo ha portato al secondo posto del podio. Argento al giamaicano Wayne Pinnock con 8.36, oro greco Mitiadis Tentoglou con 8.48 diventato ormai una leggenda.

È un'impresa enorme per il diciannovenne, già medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma che si è portato a casa il bronzo con un salto di 8.34: un podio in questa specialità non arrivava dal 1984 (bronzo di Giovanni Evangelisti) ed è stato proprio il classe 2005 a interrompere il digiuno durato 40 anni con il primo successo in un'Olimpiade che potrebbe essere soltanto l'antipasto della sua promettente carriera.

Fantastico Furlani, stupisce tutti con il primo salto

Già dal principio della gara l'italiano aveva fatto capire le sue intenzioni di medaglia: nel primo tentativo infatti Furlani aveva saltato 8.34, una distanza importante che ha confermato anche nell'ultimo salto affrontato con estrema calma nonostante la giovane età. La pressione non l'ha sentita affatto ma l'ha messa a tutti i suoi avversari, compreso Pinnock che ha dovuto sudare la medaglia d'argento arrivata per appena 2 centimetri.

Un distacco così piccolo ha separato l'italiano dal secondo posto sul podio ma il colore del metallo non è importante in questa Olimpiade dove ha già dimostrato tutta la sua stoffa, diventando uno degli atleti azzurri più giovani a portare a casa una medaglia. Immancabile alla fine della gara l'abbraccio con il papà (ex altista) e la mamma (ex velocista nonché allenatrice) e il giro di posta con il tricolore portato stretto addosso. Ma non è tutto, perché con il suo bronzo gli azzurri allungano a 31 la striscia di giorni consecutivi con almeno una medaglia olimpica conquistata, un dato enorme per tutto il movimento sportivo italiano.