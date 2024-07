Samele si prende il bronzo nella sciabola a Parigi 2024: è un record nella storia della scherma italiana

video suggerito

Luigi Samele si è preso il bronzo nella sciabola alle Olimpiadi 2024: battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. È la seconda medaglia italiana a Parigi. È un inedito nella storia della scherma italiana: per la prima volta uno sciabolatore vince una medaglia in due edizioni di fila dei Giochi, non era mai successo prima.

Samele è partito fortissimo e poi ha subito la rimonta del suo avversario ma non si è lasciato andare nel momento di difficoltà, piazzando una serie di punti che lo ha messo sulla strada giusta verso la vittoria. Elsissy nel finale ha provato il colpo di cosa ma Gigi era sintonizzato in maniera perfetta sul suo obiettivo e ha esultato alla grande dopo l'ultima stoccata.

I due precedenti tra gli atleti sorridevano all'azzurro e al Gran Palais è stata confermata questo trend, con il terzo risultati positivo per Samele.

Non era stata una giornata facile per l'azzurro, che aveva aperto il programma dei sedicesimi vincendo contro il canadese Gordon (15-10) e poi eliminando il connazionale Luca Curatoli agli ottavi di finale con il punteggio di 15-12. Samele aveva cercato di approdare alla finale per l'oro ma contro il sudcoreano Oh Sanguk, che aveva avuto la meglio dopo un ottimo avvio dell'azzurro.

Nella finale per il bronzo Gigi è riuscito a ribaltare la situazione dopo un breve sbandamento ed è andato a chiudere rapidamente con il punteggio 15-12.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, ad assistere alla finale di Samele contro l'egiziano Elsissy e l'atleta italiano l'ha sottolineato nell'intervista dopo il bronzo: "C'era un tifo speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall'andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ho vinto un'altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso".