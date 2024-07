video suggerito

Ganna fenomenale, è argento nella crono alle Olimpiadi! Prima medaglia per l’Italia a Parigi Filippo Ganna con un finale da urlo ha vinto la medaglia d’argento nella cronometro individuale maschile di ciclismo. Oro al belga Evenepoel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Filippo Ganna regala all'Italia la prima medaglia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Top Ganna nell'ultimo tratto è stato straordinario. L'azzurro è stato battuto solo dal belga Remco Evenepoel nella cronometro individuale di ciclismo. Van Aert ha vinto la medaglia di bronzo. Ganna è stato fantastico ed eroico, perché ha anche rischiato di cadere a causa della pioggia.

La prima medaglia dell'Italia a Parigi 2024

La prima medaglia è arrivata, all'Italia l'ha regalata Filippo Ganna che ha aggiunto alla sua straordinaria bacheca un'altra medaglia. Ganna sapeva di avere la chance di lottare per le primissime posizioni, diciamo che erano quattro i grandi favoriti, e uno di loro doveva rimanere fuori – è toccato al giovane britannico Tarling.

Evenepoel vince la medaglia d'oro davanti a Ganna

Il piemontese ha condotto una cronometro in modo perfetto. É partito forte, ma non troppo, si è tenuto qualcosa in tasca e nella seconda parte è riuscito a recuperare sul belga Van Aert, che aveva tagliato il traguardo prima di lui. Quando lo ha superato Ganna sapeva di avere in tasca, o meglio al collo una medaglia. Argento o oro. Si sperava che magari artigliasse pure l'oro, ma Remco Evenepoel era imbattibile. Il belga ha vinto comunque per una manciata di secondi.

Ganna ha rischiato di cadere sulle transenne

Ha celebrato l'argento con il presidente federale Dagnoni e a quello del Coni Malagò. Una medaglia vinta con un finale straordinario, con un cambio di ritmo d'annata, ma conquistata pure grazie a un colpo da maestro. Perché nella parte finale l'azzurro ha sfiorato pericolosamente le transenne poste su un rettilineo, ma è riuscito con un guizzo a rimanere in sella.